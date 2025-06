Els Estats Units i la Xina arriben a un acord preliminar per a la «pau» aranzelària

Els Estats Units i la Xina han assolit un acord preliminar per establir el marc de treball per rebaixar la tensió comercial provocada per la imposició d'aranzels del cap de la Casa Blanca, Donald Trump, i la resposta en la mateixa direcció de l'homòleg asiàtic Xi Jinping. És el resultat de les extenses converses que han protagonitzat ambdós equips negociadors aquest dimarts a Londres i que permet avançar en l'aplicació dels consensos als quals van arribar en la primera trobada a Ginebra el maig passat.

A l'espera que les negociacions continuïn aquest dimecres, el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, ha qualificat les converses de "productives", mentre que el viceministre del Comerç de la Xina, Li Chenggang, ha parlat d'"intercanvis professionals, racionals, profunds i sincers", tal com recull l'agència estatal xinesa Xinhua. Ara, els equips negociadors presentaran un informe a Trump i Xi Jinping per plantejar els pròxims passos.

Els Estats Units esperen que l'acord permeti resoldre el conflicte per la compra de terres rares, que considera que Pequín restringeix massa. Altres qüestions que inclou l'agenda negociadora de les dues superpotències són els semiconductors avançats i els visats per als estudiants xinesos als Estats Units, a banda dels aranzels.

Què diu l'acord de Ginebra entre els EUA i la Xina?

Els anomenats consensos de Ginebra que el nou acord preliminar pretén implementar va permetre reduir els aranzels estatunidencs sobre els productes xinesos del 145% fins al 30%. Al seu torn, la Xina va reduir els seus aranzels com a represàlia del 125% fins al 10%. Això, però, durant un període de 90 dies en el qual preveien arribar a un acord definitiu.