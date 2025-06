Sencera o per la meitat?: així és com s'ha de comprar el meló i la síndria

Comprar mig meló o mitja síndria sembla una bona opció per a quan només es necessita un tros. Però darrere de la comoditat d'emportar-se només la porció que es vol s'hi amaga un risc per a la salut no gaire conegut.

Resulta que un cop oberta la peça de fruita, hi ha gran part de la seva superfície que no està recoberta per la seva escorça natural i pot convertir-se en una font de bacteris, com Listèria, Salmonel·la o E. Coli, si no es conserva o manipula correctament.

La dietista-nutricionista, Duna Nicolau (@comiendoconduna), explica en un dels seus vídeos divulgatius a TikTok que l'escorça i pell de la fruita serveix per protegir-se de manera natural en contra dels possibles contaminants. Els bacteris es troben en el terra o en els vehicles de transport i poden arribar a la peça de fruita. "Des del moment que es parteix la síndria o el meló, augmenta les probabilitats que entrin en joc els microorganismes", explica la divulgadora.

El problema va a més si les fruites no es conserven en les condicions òptimes, és a dir, en una temperatura adequada de refrigeració. "En el supermercat no ens podem assegurar que s'estigui manipulant correctament la fruita" adverteix Nicolau. La cadena de fred es trenca i eleva el risc de contaminació.

Les autoritats sanitàries, com Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) reafirmen l'explicació: "les fruites mínimament processades s'han de conservar en fred des de l'elaboració fins al consum". La temperatura a la qual s'ha de guardar la fruita és a 5 graus o menys. Tot i això, està permès que peces de meló i síndria estiguin com a màxim 3 hores a temperatures ambients inferiors a 25 graus. Sempre que s'ubiquin en llocs ventilats i sense exposició directa al sol.

Els riscos

La AESAN assenyala que un dels perills més rellevants en fruites com el meló i síndria que es venen ja tallades és la proliferació de Listeria monocytogenes, un bacteri que és capaç de multiplicar-se tot i mantenir-se la fruita en refrigeració. A més, hi ha altres virus que també poden trobar-se a la fruita com la Salmonel·la, Norovirus o l'Escherichia coli.

Les recomanacions són senzilles: comprar fruites que no estiguin tallades, assegurar-se que han sigut manipulades de manera higiènica, menjar-se l'abans possible la fruita i mantenir-la sempre en una temperatura adequada de refrigeració.