Alerta amb el meló: no tothom en pot menjar

Amb l'arribada de l'estiu, també arriben diverses fruites fresques i sucoses per rebaixar la temperatura del nostre cos. Una d'aquestes és el meló, el qual s'ha convertit en un element freqüent en les taules de la llar a l'hora de fer les postres o el berenar.

Al seu gust refrescant i dolç s'hi suma una gran quantitat de nutrients i aigua, el que el fa una de les fruites preferides per acompanyar els àpats durant l'estiu. Tot i això, hi ha casos en els quals s'ha de limitar o eliminar el seu consum si els experts ho recomanen.

El meló és una peça de fruita típica d'estiu i funciona tant de postres com de plat principal amb pernil salat o com per esmorzar o berenar: és molt versàtil. A més, la seva composició del 90% d'aigua el converteix en una font d'hidratació molt necessària per refrescar el cos i poder aguantar les altes temperatures que porta l'estiu.

Concretament, unes de les vitamines que té el meló és la A i la C, com també alts nivells de potassi, això fa que sigui ideal pel sistema immunitari. Així mateix, també té un alt contingut de fibra, el qual ajuda a tenir una correcta digestió i, fins i tot, a perdre pers, si és el que es vol.

Quan no es pot menjar meló?

Tot i les diverses propietats que té el meló que beneficien el nostre cos, poden haver-hi situacions en les quals és recomanable reduir-ne el consum. Les persones que pateixen de problemes de sucre, al·lèrgies o sensibilitat digestiva cal que posin especial atenció a l'hora de menjar meló.

Aquesta fruita té un alt nivell de sucre natural, conegut com a fructosa. Això fa que no sigui una bona opció per les persones que han de tenir cura d'aquest paràmetre, ja que si no es menja amb moderació, l'índex glucèmic es podria veure alterat.

De la mateixa manera, també existeix la possibilitat de ser al·lèrgic aquesta fruita, i menjar-ne pot comportar efectes greus com dificultats per respirar o efectes més lleus, però molestos com picor a la boca. Per altra banda, els qui tenen el sistema digestiu sensible cal que vagin amb compte, ja que el meló és un aliment que pot ser difícil de digerir pot generar malestar a l'estómac, inflor i problemes com la síndrome de l'intestí irritable.