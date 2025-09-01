Estratègies per reduir la factura de la llum a casa

En qualsevol època de l'any la despesa en llum a casa suposa un mal de cap per a la nostra butxaca. Ja sigui durant l'estiu amb l'aire condicionat o a l'hivern amb els radiadors o les estufes la llum sempre implica una despesa important per a la casa. Però, per sort, hi ha maneres de reduir la quantitat de diners que espanta de la factura de la llum. Són estratègies molt senzilles que pots fer servir en el teu dia a dia i aplicar durant tot l'any.
La llum natural
La primera i la més òbvia és l'aprofitament de la llum natural que tingui ta casa, sempre que es pugui aprofitar i quan l'orientació del teu entorn ho permeti. A l'estiu els dies són més llargs que a l'hivern, però, tot i això, en qualsevol època de l'any i sempre que es pugi la llum natural és un gran recurs per evitar una despesa extra en la factura de la llum.
Per aprofitar-la, a més d'obrir les finestres o persianes, situa les taules d'estudi o treball en zones properes a aquestes. Un altre truc que pots utilitzar és col·locar miralls perquè la poca llum que entri reflecteixi i es dispersi per la casa.
Bombetes de baix consum
Les bombetes LED consumeixen un 80% menys d’energia que les tradicionals i, a més, duren més que les bombetes incandescents. Açò, sense dubte, es veurà reflectit en la nostra factura de la llum.
Desconnecta els aparells electrònics que no utilitzes
Molts electrodomèstics continuen consumint energia encara que estiguin apagats. És el que s'anomena mode stand-by o fals apagament, que pot consumir fins al 10 % de llum al llarg d'un any. Per això, és recomanable desconnectar dels endolls qualsevol aparell electrònic que tinguis a casa, com la televisió, l'ordinador, els carregadors del mòbil, o, fins i tot, les regletes que es queden enceses.
Regula la calefacció i l’aire condicionat
Encara que passar fred o calor són sensacions molt angunioses, és clau mantenir una temperatura òptima per estalviar energia. A l’hivern, la temperatura recomanada és entre 19 i 21 °C i, a l’estiu, l'aire condicionat hauria d'estar entre els 24 i 26 °C per un bon estalvi. Aquestes estratègies són molt efectives a llarg termini per veure reduïda en un bon percentatge la teva factura de la llum al llarg de l'any.