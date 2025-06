Els ingredients que s'han d'evitar en les pastes de dents: «Més de la meitat porten productes tòxics»

Per cuidar la salut i el benestar general del nostre cos, sovint es controla fil per randa tot el que es consumeix, especialment quan es tracta d'aliments. Els components del que està fet el que s'utilitza per nodrir-se o per ús higiènic són determinants per poder qualificar-ho com a sans o insans. En aquest cas s'ha posat el focus en els dentífrics.

La neteja bucal és igual d'important que la resta de productes que s'utilitzen per cuidar el nostre cos. I, de la mateixa manera, existeixen nombroses pastes de dents que inclouen ingredients que poden ser més propensos a embrutar, més que netejar.

Per aquesta raó, se li ha preguntat a l'odontòloga Eider Unamuno en un pòdcast sobre quines són les claus per netejar-se les dents correctament i quins productes s'han d'evitar a partir de la seva composició. Segons ella, "s'han d'evitar la meitat de totes les marques perquè moltes porten un munt de productes tòxics".

Quins components s'han d'evitar?

Un dels principals ingredients de les pastes bucals és "laurilsulfat de sodi, triclosan, parabens, els derivats que acaben en "peg" normalment són colorants…", enumera l'odontòloga. De fet, la professional adverteix de la dificultat que hi ha per trobar pastes de dents sense aquests components: "aquests cinc ingredients són els que s'han de buscar i veuràs que no pots comprar pasta en un supermercat o és molt complicat".

Tot i això, l'odontòloga posa en relleu que és tan important netejar-se bé les dents, com menjar bé: "el menjar d'avui dia tenen alts nivells d'hidrats de carboni i sucres, això baixa els nivells de pH de la nostra boca, si no fos per això, el millor netejador seria la nostra saliva". "A vegades els productes d'higiene embruten més que netegen, porten derivats del petroli. Raspallar-se sense pasta de dents pot ser vàlid, l'important és el moviment amb el raspall" revela la doctora.

Com s'han de netejar les dents?

"Amb molta suavitat i de manera unidireccional" és com s'ha de netejar les dents segons Unamuno. Quan es raspallen les dents de dalt s'han de fer moviments circular i cap avall, "la brutícia s'acumula entre la dent i la geniva, s'ha de fer un massatge i posteriorment empènyer el que volem expulsar cap al centre de la boca, no fent força cap a la geniva".

"És molt important el moviment a l'hora de raspallar-se les dents. Molts raspalls elèctrics ja porten el moviment mecànic incorporat i fins i tot, amb detector de pressió per no prémer massa la geniva i la dent", reitera l'odontòloga.