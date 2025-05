Cada quant s’ha de canviar el raspall de dents?

Mantenir una bona higiene bucal és essencial per prevenir problemes com càries, gingivitis i altres afeccions dentals. El raspall de dents és una eina fonamental en aquesta rutina diària, però molts es pregunten: quant temps ha de passar per canviar el raspall de dents?

La veritat és que aquesta és una pregunta comuna entre els pacients, i encara que la resposta sembla senzilla, hi ha diversos factors a tenir en compte per determinar el moment òptim per fer-ho.

La recomanació general: cada tres mesos

Segurament has sentit que la majoria dels dentistes recomanen canviar el raspall de dents cada tres mesos. Això és cert, ja que, en condicions ideals, els raspalls de dents tenen una vida útil d’uns tres mesos.

Aquesta pauta es basa en la capacitat de les cerres del raspall per mantenir-se eficients durant aquest període. Passat aquest temps, les cerres comencen a perdre la seva capacitat de neteja, ja que s’aboquen i s'endureixen, deixant de ser efectives per a una neteja adequada.

No obstant això, aquesta no és una veritat universal. Hi ha circumstàncies que poden alterar aquest termini i, en alguns casos, el raspall pot necessitar ser canviat abans dels tres mesos.

Factors que redueixen la vida útil del raspall

Malalties bucals: Quan una persona té alguna infecció o malaltia dental, el raspall de dents pot acumular més bacteris de l'habitual, i per això és millor canviar-lo un cop desapareguin els símptomes. Això evita seguir utilitzant un raspall contaminat. Ortodòncia: Les persones amb aparells d’ortodòncia haurien de tenir especial cura en mantenir el raspall de dents en bon estat. Els aliments poden quedar atrapats entre els brackets, augmentant el desgast del raspall de dents. En aquests casos, pot ser necessari canviar-lo més sovint. Malformacions dentals: Si hi ha alguna malformació en les dents o maxil·lars, això pot afectar la tècnica de raspallat i fer que el raspall es desgasti més ràpidament. Mala tècnica de raspallat: Si utilitzes el raspall de manera molt agressiva o tens el costum de mossegar-lo, podries estar deteriorant-lo molt més ràpidament.

Què passa si no es canvia el raspall de dents quan és necessari?

Si no canvien el raspall de dents amb la freqüència recomanada, els bacteris poden acumular-se i ser introduïts a la boca, la qual cosa incrementa el risc d’infeccions. A més, les cerres desgastades poden danyar l'esmalt dental i les genives, provocant sensibilitat dental o fins i tot sagnat.

A llarg termini, continuar utilitzant un raspall vell pot provocar la formació de placa bacteriana i sarro, cosa que pot augmentar les possibilitats de patir caries o malalties periodontals.

Tot i que la norma general és cada tres mesos, no sempre és necessari esperar tant. Si notes que les cerres estan deformades, desgastades o que el raspall ja no neteja bé, és hora de fer el canvi. A més, després de patir una malaltia bucal o una infecció, canviar el raspall és una mesura de seguretat per evitar la contaminació bacteriana.

Altres consells per a una bona higiene bucal

Utilitza un capçal adequat: Fixa't que el teu raspall tingui un capçal que pugui arribar a totes les zones de la boca, especialment a les parts més difícils com les molars. Canvia el raspall de dents cada 3 mesos: Tot i que el raspall pot semblar que encara està en bon estat, després de tres mesos d’ús, la seva eficàcia comença a disminuir. Emmagatzemament adequat: Guarda el teu raspall en un lloc sec i ventilat, evitant que es mantingui humit dins de caputxons que poden afavorir la proliferació de bacteris. Desinfecta el raspall de dents: Per mantenir la higiene, és útil desinfectar el raspall de dents amb aigua calenta i, si cal, amb una solució de vinagre.

El raspall de dents és una eina essencial per mantenir la salut bucal. Seguir la recomanació de canviar-lo cada tres mesos, o més sovint si es donen circumstàncies especials, és important per garantir una neteja eficient i evitar la proliferació de bacteris. No deixis que la mandra et porti a seguir utilitzant un raspall desgastat.