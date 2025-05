Quin és el millor raspall de dents, l'elèctric o el manual?

Una bona higiene dental és fonamental per mantenir una boca sana i evitar problemes com les càries, gingivitis o altres afeccions bucodentals. El raspall de dents és una de les eines més importants en la nostra rutina d'higiene diària, però, quina és la millor opció? El raspall elèctric o el manual?

Tot i que tots dos poden ser eficaços, la veritat és que els dentistes tenen algunes preferències i recomanacions sobre quina mena de raspall és més beneficiós per a la salut dental.

El raspall elèctric: més enllà de la comoditat

Els raspalls de dents elèctrics han guanyat molta popularitat en els últims anys, i els experts en salut dental defensen cada vegada més per la seva utilització. Un dels principals avantatges que ofereixen respecte als manuals és que els raspalls elèctrics redueixen més la placa bacteriana i són més respectuosos amb l'esmalt dental.

Això és gràcies al seu mecanisme de control de la pressió, que ajuda a evitar l'abrasió excessiva de les dents, una de les preocupacions més comunes amb els raspalls manuals.

A més, els usuaris de raspalls elèctrics tendeixen a dedicar més temps a la higiene dental. Alguns estudis han demostrat que, de mitjana, els usuaris de raspalls elèctrics passen entre un 20% i un 40% més de temps raspallant-se les dents que els que utilitzen un raspall manual.

Aquest temps extra pot ser degut a la menor fatiga durant el procés de raspallat o a la consciència que el temps de raspallat correcte és més llarg del que habitualment es dediquen amb un raspall manual.

Quins raspalls elèctrics recomanen els dentistes?

Segons els experts, els raspalls elèctrics són els que ofereixen millors resultats a l’hora de reduir la placa bacteriana per la tecnologia oscil·lant-rotatòria. Aquests raspalls eliminen la placa bacteriana fins a un 20% més que altres tipus de raspalls elèctrics, i són els més recomanats pels dentistes.

La tecnologia en els raspalls elèctrics segueix avançant, amb noves funcions que permeten registrar el temps de raspallat en cada zona de la boca, connectar el raspall amb dispositius via Bluetooth, i fins i tot corregir possibles errors en el raspallat. Això fa que el raspall elèctric sigui una eina molt útil, especialment per a persones amb dificultats físiques o per a aquells que necessiten ajuda extra per mantenir una bona higiene bucal.

Quan és millor utilitzar un raspall manual?

Tot i que els raspalls elèctrics tenen molts avantatges, els raspalls manuals també tenen el seu lloc en la rutina d’higiene dental. Segons els experts, hi ha situacions en què el raspall manual pot ser més apropiat:

Després d’una cirurgia bucal o quan hi ha punts de sutura: Un raspall manual amb cerres ultrasuaus permet un raspallat més delicat i controlat, ideal per a zones sensibles o dolorides.

En persones amb ortodòncia: Els raspalls elèctrics poden ser massa potents per a les persones amb brackets, ja que podrien desprendre els components de l'aparell dental. En aquest cas, el dentista recomanarà un raspall manual adequat.

Per als nens: Tot i que els nens poden utilitzar raspalls elèctrics, molts dentistes recomanen començar amb un raspall manual, ja que hi ha més opcions adaptades a la seva mida i necessitats concretes.

Com aconseguir una higiene dental òptima?

Tant si utilitzes un raspall elèctric com un manual, és important seguir algunes recomanacions bàsiques per mantenir una bona salut bucal:

Raspallar-se almenys dues vegades al dia amb una pasta dentífrica fluorada.

al dia amb una pasta dentífrica fluorada. Raspallar-se durant 2 minuts en cada sessió per garantir una neteja completa.

en cada sessió per garantir una neteja completa. Canviar el raspall de dents cada 3 mesos o quan les cerres estiguin desgastades.

quan les cerres estiguin desgastades. Ús de seda dental o raspalls interdentals una vegada al dia per eliminar la placa entre les dents.

per eliminar la placa entre les dents. Raspallar també la llengua per evitar la proliferació de bacteris.

La tria entre un raspall de dents manual o elèctric depèn de les teves preferències i necessitats personals, però la ciència i els dentistes apunten que els raspalls elèctrics ofereixen avantatges importants, com una millor reducció de la placa bacteriana i una major protecció de l'esmalt dental.

Tot i això, si prefereixes un raspall manual o tens alguna condició especial, també pots mantenir una bona higiene dental seguint les recomanacions bàsiques. El més important és establir una rutina d'higiene bucal consistent per garantir una salut dental òptima a llarg termini.