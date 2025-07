Valter Longo, expert en longevitat: «Hi ha dos factors que determinen poder viure més»

Tan important és la durada de la vida, com la qualitat de la mateixa per poder-la gaudir el màxim durant el màxim de temps. Valter Longo, director de l'Institut de Longevitat de la Universitat del Sud de Califòrnia, és sense dubte un dels grans referents en l'actualitat en el camp de la nutrició aplicada a l'alentiment de l'envelliment i, per tant, a l'augment de l'esperança de vida.

El biogerontòleg italià Valter Longo, conegut per les seves investigacions i llibres com La dieta de la longevitat o El dejuni contra el càncer, defensa amb fermesa que tant l’alimentació com els horaris dels àpats tenen un impacte clau en la qualitat i durada de la vida. En una entrevista recent a La Vanguardia, Longo insisteix que, si bé la genètica pot ser decisiva per arribar als 110 anys, l’estil de vida i la dieta són els que marquen la diferència entre viure fins als 65 o assolir els 90.

Segons l’expert, és essencial adoptar uns bons hàbits alimentaris des de jove, especialment a partir dels 20 anys. Tot i això, remarca que mai és massa tard per introduir canvis beneficiosos: fins i tot a partir dels 60 anys, seguir una dieta enfocada a allargar la vida pot donar molt bons resultats.

Longo aposta per un model alimentari basat majoritàriament en carbohidrats, en què predominen els cereals integrals, llegums, fruita seca, oli d’oliva i fruita en quantitats moderades, especialment quan s'és jove. En canvi, quan es van complint anys, recomana anar augmentant el consum i la varietat de proteïnes, per tal de mantenir la massa muscular amb l’edat.

El dejuni més segur

Més enllà de què mengem, també hi ha la possibilitat de millorar com i quan ho fem. Pel que fa al dejuni, Longo no promou pràctiques extremes, sinó una restricció alimentària factible: limitar la ingesta d’aliments a una franja de 12 hores diàries. Aquest patró, diu, "és segur i eficient", tot i que admet que cal adaptar-lo si es detecta una pèrdua de massa muscular, especialment en persones d’edat avançada. Per ell, fer-ho a la nit és el més segur i eficaç.

Tan forta és la seva convicció que ha desenvolupat una dieta que simula els efectes del dejuni: la Fasting Mimicking Diet (FMD). Aquesta consisteix a tenir una alimentació hipocalòrica durant cinc dies consecutius, s'ha de basar en vegetals, i la resta de dies seguir una dieta normal i equilibrada. Segons estudis, aquesta pràctica afavoreix processos com l’autofàgia, l’activació de cèl·lules mare i la regeneració a diversos nivells, per tant, redueix l'edat biològica mitjançant diverses vies.

Ara bé, tot i l’interès creixent en aquestes propostes com les de Longo. Cal saber que cada cos és diferent i que no existeix una única fórmula vàlida per a tothom. Per això, abans d’adoptar qualsevol canvi profund en l’alimentació i especialment si implica alguna mena de restricció, és fonamental fer-ho amb l’acompanyament d’un professional mèdic.