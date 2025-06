Fi a les dutxes amb mampara: aquesta alternativa simplifica la neteja del lavabo

Quan es visita la dutxa d'una casa, trobar-hi una mampara és el més habitual. Lluny del temps de les banyeres, ja ens hem acostumat aquesta novetat que també fa fora les cortines. Però tot sigui dit, la mampara també genera taques contínues de sabó, calç i la condensació constant obliguen a fer-hi un manteniment meticulós.

A conseqüència d'això, en els darrers temps ha guanyat força una alternativa. És poc coneguda, però resol el problema de la brutícia i el manteniment. La solució passa per eliminar els vidres i les portes que generen brutícia, i substituir-los per murs.

Els murs d’obra creen una barrera natural que evita esquitxades i dona continuïtat al disseny del bany. S'acostumen a alçar per l'altura de la cintura, de manera que compleixen la funció d'evitar que l'aigua s'escapi per l'espai.

Com a beneficis, els mitjans murs permeten guanyar llum i amplitud visual, amb l’únic risc que l’aigua pugui escapar més fàcilment. També hi ha separadors decoratius no permanents, que imiten la funció dels murs sense haver de fer obra, aportant un toc minimalista però menys resistent al pas del temps.

Dutxar-se al matí o a la nit?

Mentre que dutxar-se al matí ajuda a activar-se, fer-ho a la nit ajuda a relaxar-se i dormir millor. Així, si la dutxa és a primera hora del dia, convé que sigui amb aigua freda, que també activa l'estat d'alerta, eleva els nivells de dopamina i millora la circulació. En canvi, a última hora és millor dutxar-se amb aigua calenta, ja que ajuda a adormir-se i millorar la qualitat del descans, alhora que redueix la pressió arterial.

Des d'un punt de vista higiènic, els experts expliquen que dutxar-se al matí permet eliminar les cèl·lules mortes, els bacteris, els àcars i la suor acumulats durant la nit. D'altra banda, si es fa a la nit, elimina la brutícia acumulada durant el dia i allibera els porus de la pell abans d'anar a dormir. Així, cada horari aporta uns beneficis diferents que són compatibles i que s'han d'adaptar a les necessitats de cada persona.