En ple segle XXI, el wifi s'ha convertit en un servei essencial de la llar de la mateixa manera que ho són l'electricitat, l'aigua i el gas. El rúter és un element clau a la majoria de cases i, per a molts, un focus de desesperació quan falla. Per això, les companyies de telecomunicacions han establert un seguit d'instruccions clau perquè el seu rendiment sigui òptim i assenyalen que hi ha un error comú que penalitza la connexió a internet.

Es tracta de col·locar el rúter al costat del televisor. És un error perquè, avui, la majoria de televisors són intel·ligents i permeten la connexió de dispositius per via de Bluetooth i això pot provocar interferències amb el wifi que emet el rúter, ja que funcionen amb freqüències similars.

Un altre motiu és que el televisor genera calor durant moltes hores seguides i, si fa que el rúter s'escalfi, aquest perd eficiència i fins i tot es pot malmetre i arribar a bloquejar-se. En aquest sentit, els experts i les operadores recomanen deixar una distància d'entre 1,5 i 2 metres entre el rúter i qualsevol electrodomèstic que faci calor.

Finalment, cal saber que el rúter s'ha de col·locar a una certa altura per tal d'evitar objectes que obstaculitzin les ones wifi. També convé esquivar les parets gruixudes i els objectes metàl·lics, que poden impedir que el wifi arribi més enllà de la seva posició.

Amb tot, els experts recomanen que el rúter es disposi en una zona central de la casa per tal que el wifi arribi amb la màxima potència a tots els racons. I, si no es vol prendre la decisió basant-se només en aquestes pautes, hi ha aplicacions gratuïtes com WiFi Analyzer, que mostren com es repartiria el senyal per tota la llar i quina és la millor estança per col·locar-lo.