Joseph Holman, expert en interiors: «Si tens calor a casa, utilitza el mètode de l'home de les cavernes»

Un dels grans reptes de l'estiu és mantenir la casa en una temperatura adequada. El problema de moltes llars és que l'aire condicionat i els ventiladors suposen una despesa energètica important, i per això cal regular-ne l'ús. Així doncs, és de gran utilitat cercar les millors formes per aïllar la casa de la calor sense recórrer a electrodomèstics.

Moltes persones opten per obrir les finestres de tota la casa amb la voluntat de crear un corrent que refresqui l'ambient. Ara bé, es tracta d'un gest molt comú que podria ser contraproduent. Joseph Holman, expert en portes i finestres i director executiu de Green Doors, explica a la revista Tom's Guide, mitjà especialitzat en estil de vida, un truc que pot ser ben útil per mantenir una bona temperatura a casa.

El mètode de l'home de les cavernes

Holman fa referència al "mètode de l'home de les cavernes" i la seva lògica és molt senzilla: si es vol mantenir la llar fresca, cal comportar-se com si es visqués en una cova. Això vol dir que no hi hagi llum solar directa, que no hi hagi corrents d'aire calent i amb la mínima entrada de calor des de l'exterior.

"Una cova és fresca durant les onades de calor perquè és fosca i no té llum solar directa ni una entrada directa de calor", apunta. Com es tradueix això en una casa? Doncs suposa tenir les portes i les finestres tancades durant les hores centrals del dia, abaixant les persianes i reduint al màxim l'exposició al sol. Apagar les llums també evitar l'acumulació de la calor.

Obrir les finestres pot ser un gest contraproduent

L'especialista en interiors també posa èmfasi en el factor contraproduent d'obrir les finestres per reduir la calor a la llar. Holman adverteix que si l'aire exterior és més càlid que el de l'interior, l'únic que s'aconseguirà obrint finestres és que augmenti la temperatura de dins de casa.

Aquest consell és de gran importància a la nit, ja que davant la presència d'entorns tòrrids o tropicals, molta gent opta per obrir les finestres esperant que entri l'ambient més fresc. Però si la temperatura no ha baixat prou, mantenir les finestres tancades pot ser l'opció més eficaç.

Alternatives per aïllar la calor de casa

Aquest mètode de l'home de les cavernes és molt fàcil de complir si no s'està a casa durant les hores centrals del dia. Ho tanques tot abans de marxar i quan arribes a casa tens un ambient fresc. Ara bé, estar a les fosques no és una bona opció si es treballa des de casa, per exemple. Així doncs, hi ha altres alternatives per aïllar la calor de la llar.

Un dels més habituals és col·locar tovalloles humides prop de les finestres o utilitzar ventiladors amb gel o botelles congelades al davant. De cara a llarg termini, Holman propsa instal·lar pel·lícules tintades a les finestres per reflectir la calor, canviar els vidres per uns que tinguin millor aïllament tèrmic, o col·locar els tendals enrotllables per protegir els accessos de la radiació solar directa.

Les millors hores per ventilar la casa

Amb tot, cal tenir en compte que no s'han de tancar portes i finestres durant tot el dia. La recomanació científica és ventilar a primera hora del matí o quan es fa de nit, dos moments del dia en què les temperatures són més baixes. Durant la resta del dia, l'objectiu és retenir dins la llar tota la frescor que ha entrat en les hores de valors més baixos.

Així doncs, tot plegat es tracta de reaccions als canvis de temperatures i adaptar la llar com si fos una cova. Això vol dir mantenir-la hermètica quan fa calor a l'exterior i més receptiva quan baixa el termòmetre. Per altra banda, el mètode que proposa Holman té l'avantatge de reduir la despesa energètica, ja que evita l'ús disparat de ventiladores i altres sistemes de refrigeració.