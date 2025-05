El moment ideal per dutxar-se, segons la ciència: al matí o a la nit?

Les rutines són molt personals i s'han d'adaptar a les necessitats i realitats de cadascú. Per això, hi ha qui prefereix dutxar-se al matí després d'aixecar-se i qui opta per fer-ho a la nit abans d'anar a dormir. Els experts apunten que ambdues opcions aporten beneficis a l'organisme i la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (Semfyc) explica que no hi ha evidències científiques que demostrin que hi ha un horari millor que els altres. Això sí, la Sleep Foundation estatunidenca fa algunes recomanacions.

Mentre que dutxar-se al matí ajuda a activar-se, fer-ho a la nit ajuda a relaxar-se i dormir millor. Així, si la dutxa és a primera hora del dia, convé que sigui amb aigua freda, que també activa l'estat d'alerta, eleva els nivells de dopamina i millora la circulació. En canvi, a última hora és millor dutxar-se amb aigua calenta, ja que ajuda a adormir-se i millorar la qualitat del descans, alhora que redueix la pressió arterial.

Des d'un punt de vista higiènic, els experts expliquen que dutxar-se al matí permet eliminar les cèl·lules mortes, els bacteris, els àcars i la suor acumulats durant la nit. D'altra banda, si es fa a la nit, elimina la brutícia acumulada durant el dia i allibera els porus de la pell abans d'anar a dormir. Així, cada horari aporta uns beneficis diferents que són compatibles i que s'han d'adaptar a les necessitats de cada persona.