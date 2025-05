Comprova l'estat de la teva vista amb el senzill test de la reixa d'Amsler

La vista és essencial per a activitats quotidianes com llegir, conduir i reconèixer rostres. Aquesta funció vital depèn d'una petita part de la retina anomenada màcula, la qual és responsable de la resolució i definició de les imatges que percebem.

Per detectar possibles alteracions a la màcula que afectin aquesta visió central, existeix una prova senzilla i molt útil anomenada reixa d'Amsler. En aquest article, t'expliquem què és aquesta prova, com es realitza i quines patologies pot detectar.

Què és el test de la reixa d'Amsler?

El test de la reixa d'Amsler és una prova diagnòstica molt utilitzada pels oftalmòlegs per estudiar l'estat de la màcula i detectar possibles alteracions que poden afectar la visió central.

La màcula és una part molt prima de la retina que conté una gran concentració de cons, els receptors responsables de la nostra visió nítida i detallada. Qualsevol canvi a la màcula pot causar visió distorsionada, borrosa o fins i tot la pèrdua de la capacitat de veure amb claredat.

Aquesta prova consisteix a observar una reixa amb línies rectes i un punt central fixat, per determinar si es perceben alteracions com línies ondulades, distorsionades o desaparegudes en algun punt del camp visual.

Com es fa el test?

Per fer-lo, cal mantenir posades les ulleres o lents de contacte i seure a uns 35 centímetres de distància d'una pantalla on es projectarà la reixa , o sostenir una plantilla amb la reixa dibuixada a aquesta distància.

Qui el faci haurà de fixar la vista en el punt central de la reixeta i observar les línies horitzontals i verticals de la reixeta en ambdós ulls.

Durant la prova, és fonamental que el punt central no desaparegui del camp visual. L'examen es realitza en ambdós ulls, alternant entre la reixa blanca i la negra, i el cal notificar al metge si es nota alguna alteració en la visió, com línies tortes, ondulades, borroses o que desapareixen.

Com interpretar els resultats de la reixa d'Amsler?

Els resultats són normals si durant l'examen el pacient veu les línies de la reixa de manera recta i contínua, tant les línies horitzontals com les verticals. Si es detecta alguna irregularitat, com línies que es veuen tortes, ondulades o borroses, o bé algunes línies que desapareixen en certs punts, això podria indicar una alteració a la màcula, com la degeneració macular.

Quines patologies detecta el test d'Amsler?

La reixeta d'Amsler és especialment útil per diagnosticar malalties oculars relacionades amb la retina, com la degeneració macular associada a l'edat (DMAE). Aquesta afecció degenerativa de la retina pot afectar la visió central i provocar pèrdues greus de visió fins a arribar a la ceguesa si no es detecta a temps.

La detecció precoç de canvis a la màcula permet iniciar tractaments per frenar la progressió d'aquestes malalties i prevenir la pèrdua de la visió central. La reixeta d'Amsler és un primer pas essencial per identificar problemes en la retina i poder actuar de manera preventiva.