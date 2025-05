Aquests són alguns remeis per fer front a les cremades solars

Amb l’arribada de la calor, augmenten les estones a l’aire lliure i, sovint, també les cremades solars. Caminar per la platja, fer esport a ple sol o sortir al carrer sense protector solar són pràctiques habituals que poden tenir conseqüències greus per a la pell. Segons la farmacèutica experta en dermofarmàcia Belén Acero, “una cremada solar és la resposta inflamatòria del nostre organisme davant del dany que provoca la radiació ultraviolada, sobretot a les capes més superficials de la pell”.

Els fototips més baixos (I i II), és a dir, persones amb pell clara, ulls clars i pigues, així com infants, nadons o persones que passen molta estona a l’aigua, tenen un risc més elevat de patir aquestes lesions. Les zones més afectades són, habitualment, aquelles que passen l’any cobertes: espatlles, clatell, escot, orelles o cuixes.

Què cal fer davant d’una cremada?

Si no es pot evitar patir una cremada, el primer pas per posar-hi solució, segons la dermatòloga Rosa Taberner, és tallar l’exposició solar de manera immediata. A partir d’aquí, si la cremada és lleu, es recomana aplicar draps freds, cremes calmants amb vitamina C o E i locions after-sun. L’ús de corticoides tòpics també pot reduir la inflamació, i els dermatòlegs aconsellen portar roba de cotó, beure molta aigua i evitar nous contactes amb el sol fins que la pell es recuperi del tot.

En casos més greus (amb febre superior als 38,5 °C, ampolles esteses, dolor intens o signes d’infecció) s’ha d’acudir a un centre mèdic. Les cremes amb corticoides receptades, o fins i tot l’ingrés hospitalari, poden ser necessaris si les cremades afecten més del 20% del cos.

Remeis casolans: què sí i què no

Tot i que moltes persones recorren a remeis tradicionals, els experts adverteixen que no tots funcionen. La dermatòloga Arantxa Arana, desaconsella clarament l’ús de llet, iogurt o farina de civada, ja que no tenen cap base científica. En canvi, sí que poden ajudar:

Vinagre diluït: amb propietats antibacterianes si s’aplica amb una compresa (una part de vinagre per una d’aigua, durant 15 minuts)

amb propietats antibacterianes si s’aplica amb una compresa (una part de vinagre per una d’aigua, durant 15 minuts) Àloe vera : millor si prové d’una crema de farmàcia, no directament de la planta

: millor si prové d’una crema de farmàcia, no directament de la planta Aigua freda: alleuja si no s’usa en excés (mai gel directament)

alleuja si no s’usa en excés (mai gel directament) Oli de coco: per les seves propietats antiinflamatòries i antibacterianes

També es pot complementar amb analgèsics com el paracetamol o l’ibuprofèn, o antihistamínics orals per a la picor, tot i que no curen la pell.

Què cal evitar?

Els professionals insisteixen a no aplicar benzocaïna, lidocaïna, vaselina o alcohol sobre a cremada. Tampoc es recomanen productes amb anestèsics tòpics ni treure la pell pelada o rebentar les ampolles. “Pot facilitar la infecció, ja que la pell queda desprotegida”, avisa Arana. Acero afegeix: “Deixem que la pell es regeneri sola”.

En cas de dubte, la millor opció sempre és visitar un especialista. Les cremades solars no són una molèstia menor, sinó un avís del cos davant d’un excés que pot tenir conseqüències duradores.