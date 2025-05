Una neuròloga dona dos claus per prevenir el Parkinson

El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més freqüent només per darrere de l'Alzheimer. En dades de la Societat Espanyola de Neurologia, unes 150.000 persones el pateixen a l'Estat i anualment es diagnostiquen 10.000 nous casos. Aquestes xifres es preveu que augmentin amb el pas dels anys perquè el risc de patir Parkinson augmenta amb l'edat i l'esperança de vida cada cop és més alta.

Aquesta malaltia, per ara, encara no té cura. Ara bé, la ciència ha fet molts avenços en els últims anys i s'han pogut identificar una gran quantitat de factors de risc. És el que explica la doctora Sílvia Jesús Maestre, del servei de Neurologia de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en declaracions a Europa Press Infosalus.

Amb aquesta informació a les mans, la neuròloga apunta que "l'únic hàbit" que s'ha demostrat que alenteix l'evolució de la malaltia i que preveu l'aparició de malalties neurodegeneratives és l'exercici físic. És per això que recomana almenys entre dues i tres hores d'exercici físic a la setmana, encara que sigui de manera moderada, ja que aporta grans beneficis a nivell cerebral.

Per altra banda, la doctora també apunta com a segona clau que la dieta té molt a veure en la prevenció del Parkinson. En aquest sentit, ha apuntat que la dieta mediterrània actua com a factor protector davant aquesta malaltia. "Una dieta rica en fruites i verdures, amb el consum d'oli d'oliva i unes bases d'alimentació mediterrània són altament saludables i aconsellables", apunta l'especialista.