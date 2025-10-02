Cinc aliments que convé evitar si et fan mal les dents

El mal de dents és símptoma d'alguna anomalia bucodental que convé tractar amb rapidesa per evitar que el dolor persisteixi o que vagi en augment. Per això, és recomanable visitar un especialista per obtenir un diagnòstic i començar algun tractament pal·liatiu. No obstant això, qualsevol cura ha d'anar acompanyada d'una dieta que hi ajudi i no agreugi les molèsties.
És per això que els especialistes de la clínica dental Ferrus & Bratos fan una sèrie de recomanacions per acompanyar les cures. En primer lloc, demanen evitar begudes ensucrades com els sucs, els refrescos i alguns còctels dolços. Cal tenir en compte que el sucre és un atractor de bacteris bucodentals. Tant és així, que el sucre constitueix el seu aliment bàsic i, quan el troben, el poden convertir en un àcid que acabi afectant la salut de la dent. A més, com és sabut, els sucres també són una les principals causes de les càries, en especial, si no es té una higiene adequada.
Les carns fibroses i massa resseques tampoc són recomanables si es pateixen molèsties a les dents. Els experts apunten que triturar aquests aliments pot suposar un sobreesforç que, en alguns casos, podria agreujar la patologia que s'ha de sanar. Alhora, tampoc hi ajuden les fruites àcides i els seus derivats que poden provocar coïssor i picantor a la zona afectada per la molèstia.
Un altre dels consells Ferrus & Bratos és evitar aliments molt freds, com ara begudes, gelats o alguns tipus de pastís, i també aquells que són molt calents. Les temperatures extremes tenen un efecte directe a la sensibilitat dental amb un impacte en els nervis i els teixits tous que envolten la dent. En aquesta línia, els experts apunten que ingerir-ne podria retardar l'eficàcia del tractament i dificultar la cura.
Els fruits secs i les torrades també són a la llista d'aliments que convé evitar. La duresa que els caracteritza fa que siguin més difícils de mastegar i també que suposin un risc si existeix la possibilitat de clavar-se fragments a les zones més sensibles. Sigui com sigui, però, és imprescindible mantenir les mesures higièniques corresponents i seguir els consells específics del teu dentista de referència.