La part de la casa que provoca més problemes als jubilats, segons una arquitecta

El lavabo és, definitivament, la part de la casa que més incidències causa entre les persones grans. Experts de diferents àmbits coincideixen a assenyalar que aquest espai és un dels més perillosos de la llar perquè hi coincideixen diversos factors de risc, com ara les superfícies relliscoses o els espais reduïts. De fet, el doctor Josep Vergés explicava fa unes setmanes a TV3 que el bany és on es produeixen el 4% de les fractures osteoporòtiques.
La Vanguardia ha parlat amb Florencia Luna, arquitecta interiorista i professora d'interiorisme que es dedica principalment a "projectar habitatges que acompanyin a les persones al llarg del temps, integrant funcionalitat, confort i disseny". En aquest sentit, ha donat alguns consells sobre com s'hauria de plantejar la reforma d'un bany pensant en el moment de la jubilació.
Com ha de ser el terra?
La recomanació principal de Luna respecte al terra del bany és optar per ceràmiques o porcellànics antilliscants per evitar caigudes. Una altra opció, si no, són els terres amb acabat porós o, de manera provisional, les catifes antilliscants.
Elements que es poden afegir
Seguint en la línia d'accions senzilles que poden millorar la seguretat d'aquest espai, una altra opció que proposa l'arquitecta és afegir barres de suport, que serviran per "acompanyar els moviments naturals del cos". Aquests ajustos, segons assenyala, es poden incorporar fàcilment a l'espai existent i que "si estan ben pensats i triats, poden transformar l'experiència quotidiana sense necessitat d'una reforma integral". Tot i això, Luna apunta que hi ha "altres canvis que convé planificar a llarg termini, sobretot quan es pensa a envellir al mateix habitatge".
A l'hora de dutxar-nos
Si parlem de la dutxa, el primer consell de Luna és evitar les banyeres altes o bé, directament, substituir-les per dutxes arran de terra. D'altra banda, l'arquitecta suggereix substituir cortines inestables i posar mampares, ja que permeten tenir més control. Finalment, una altra opció és afegir un seient abatible o un banquet resistent, que permetrà "millorar notablement l'autonomia sense necessitat de modificar l'estructura de l'espai".
Com han de ser les aixetes?
Finalment, quant a les aixetes, Luna proposa els sistemes monocomandament i que les dutxes de mà siguin regulables. També assegura que tenir ben organitzats els elements que utilitzem diàriament ens permetrà gaudir del bany de manera més còmoda i segura.
"Adaptar una casa per envellir de manera segura no significa renunciar al disseny, sinó entendre com s'habita l'espai i com aquell espai pot acompanyar els canvis del cos i del pas del temps", conclou l'arquitecta.