Barcelona es queda sense llum per una avaria tècnica que ha afectat milers d’usuaris

Barcelona ha tornat a patir talls de subministrament elèctric en diversos punts de la ciutat aquest dijous al matí, només dos dies després de complir-se un any de la gran apagada. Una incidència tècnica en una subestació de Sant Andreu ha deixat sense llum diferents barris de la ciutat, com Horta, la Clota, Nou Barris, Camp de l'Arpa i Sant Andreu, així com municipis de l’àrea metropolitana com Montcada i Reixac i Badalona.
Segons han indicat fonts d’Endesa, l’afectació inicial ha arribat a uns 90.000 abonats, tot i que una part ja ha recuperat el servei i, ara, el nombre d'usuaris afectats ha reduït fins els 60.000 a les 10.36 hores, i a les 11.00 hores, a 49.000. A les 11.16 hores s’ha pogut reprendre el 100% del servei.
Fonts d’Endesa han subratllat que les incidències a línies d’alta tensió afecten un volum important de clients però són més fàcils de gestionar perquè tot està digitalitzat i telecomandat des del centre de control. S’està utilitzant la xarxa de mitja tensió per alimentar els clients.
Fum en dues torres d'alta tensió a Collserola
D’altra banda, també s’ha observat fum en dues torres d’alta tensió situades a Collserola, tal com s’ha difós a través d’una publicació a X. El foc s’hauria originat a la zona de muntanya del barri de Canyelles, al turó d’en Segarra. Fonts municipals han confirmat que els bombers han actuat en diverses instal·lacions d’alta tensió. L’incident ha tingut repercussions en alguns serveis, com el CAP d’Horta, que ha quedat sense electricitat.