Renfe reactiva l'alta velocitat directa entre Barcelona i el sud després del temporal

La companyia Renfe recuperarà en els pròxims dies els serveis d'alta velocitat que connecten Barcelona amb Granada i Màlaga sense necessitat de fer transbord a Madrid, després de mesos interromputs pel temporal del febrer que va afectar la infraestructura ferroviària. La recuperació del servei arriba amb ajustos d'horaris i amb una ampliació de l'oferta.
El servei directe amb Granada es reprendrà el 30 d'abril, mentre que la connexió amb Màlaga tornarà a estar operativa a partir del 4 de maig. Coincidint amb la reactivació, Renfe incorporarà una nova freqüència diària per sentit que connectarà Sevilla, Saragossa i Barcelona, reforçant així la xarxa d'alta velocitat en un moment de creixement de la demanda.
La interrupció es va produir arran de la caiguda d'un talús sobre les vies, un incident que va obligar a suspendre aquestes rutes clau del corredor ferroviari. El temporal del febrer va impactar especialment les línies del sud i centre de la península. Les pluges intenses i la inestabilitat del terreny que van provocar esllavissades i incidències a la infraestructura ferroviària. La caiguda de materials sobre les vies va obligar a interrompre la circulació en alguns trams i a reorganitzar serveis, amb desviaments i trajectes amb transbord. Aquesta situació va evidenciar la vulnerabilitat d'alguns punts de la xarxa davant episodis meteorològics extrems, cada cop més freqüents, i va obligar a treballs de reparació i consolidació que s'han allargat durant setmanes fins a permetre recuperar el servei.
Impacte en mobilitat i activitat econòmica
La represa d'aquestes connexions directes suposa una millora significativa en la mobilitat entre Catalunya i el sud de la península, especialment per a viatges de negocis i turisme. L'eliminació del transbord a Madrid redueix temps de trajecte i simplifica els desplaçaments, fet que pot tenir un impacte positiu en sectors com l'hostaleria o les activitats empresarials.
L'operadora ha informat que els bitllets ja estan disponibles i considera que amb la normalització del servei podrà recuperar la confiança dels usuaris després de mesos d'afectacions. Això, però, no sempre és tan senzill com l'operadora pretén. Amb aquest moviment, Renfe reforça el paper de l'alta velocitat com a eix vertebrador de la mobilitat interurbana i com a peça clau en la dinamització econòmica entre territoris.