Quatre dels 14 instituts del pla pilot per desplegar mossos de paisà es neguen a participar-hi

L'Institut Margarida Xirgu, de l'Hospitalet de Llobregat; i els instituts Comtat d'Osona, Jaume Callís i La Plana, de Vic; s'han retirat del pla pilot del Govern per introduir mossos de paisà a les escoles per identificar i gestionar conflictes, tal com ho ha avançat Catalunya Ràdio. Són quatre dels 14 centres inclosos en aquesta prova, que ha topat amb el rebuig de la comunitat educativa, dels socis d'investidura d'Illa i part de l'oposició.
Les direccions dels quatre instituts han acordat retirar-se del pla pilot després de debatre-ho amb els docents i després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegurés aquest dimecres al Parlament que és "voluntària". "És una prova de concepte feta a demanda d'alguns sectors educatius i no s'aplicarà als centres que no vulguin", va dir.
Es tracta de centres que, segons Educació, s'havien presentat voluntàriament a la prova i la retirada debilita la mesura. Amb tot, el Govern defensa la presència dels Mossos a les escoles amb l'objectiu de "passar d'un escenari reactiu, a un escenari de prevenció". "No parlem d'un model punitiu, sinó d'un model que treballi en la prevenció i mediació", destaquen fonts del Departament d'Educació. Tal com destaquen des de la conselleria, els agents anirien de paisà, sense uniforme i sense arma, i no entrarien a les aules.
En què consisteix el pla pilot del Govern?
El projecte planteja anar un pas més enllà de la figura "agent tutor", la figura policial que acudeix al centre educatiu quan es produeix un incident notificat per la direcció -una figura ja present des de fa diversos cursos als centres educatius. Ara, l'executiu català busca convertir aquesta figura en un "agent de convivència", el qual està integrat dins el centre, "coneix les dificultats" i "s'avança a situacions que es poden donar": "Els agents venen a sumar. Volem que, en totes les estructures que tenim en funcionament, treballin de forma conjunta amb els professionals que ja tenim al centre", argumenten des d'Educació.
En aquest sentit, defensen que són agents dels Mossos d'Esquadra amb una àmplia experiència en prevenció i mediació, els quals poden aportar una mirada externa de la situació social que es viu fora del centre: "Els educadors poden tenir una formació molt similar, però l'expertesa en la realitat fora del centre també pot sumar", remarquen les mateixes fonts, que destaquen que l'objectiu no és substituir aquestes figures, sinó complementar-les.