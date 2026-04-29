Front comú contra la presència de Mossos a escoles i instituts

Front comú de la comunitat educativa contra la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra de paisà en els centres educatius del país. Les plataformes La Pública, l'Escola de Tothom i Desmilitaritzem l'Educació, que apleguen diverses entitats, han fet aquest dimecres en roda de premsa una mostra d'unitat contra el programa pilot impulsat pel Departament d'Educació en col·laboració amb la conselleria d'Interior. Les entitats han exigit la retirada "immediata" del pla pilot i han denunciat que "estigmatitza" determinats instituts i el seu alumnat.
Jordi de Carreras, membre de La Pública, l'Escola de Tothom ha criticat els arguments de la titular de la cartera d'ensenyament per "justificar" el pla i ha assenyalat que ells només hi veuen "incoherències": "No entenem la mesura, no entenem a què respon i ens preocupa molt", ha exclamat De Carreras, que assegura que "no és una mesura sol·licitada per la comunitat educativa": "Al contrari, es demanen recursos socioeducatius i no de securització dels centres", ha afegit el representant de la plataforma. De Carreras rebutja la prevenció com a argument per justificar aquest pla, rebatent directament els argumentaris esgrimits per la conselleria.
Sobre el fet que Educació insisteixi que el pla respon a les demandes rebudes pels serveis territorials n'ha parlat Marc Plana, de l'Institut Margarida Xirgu, de l'Hospitalet de Llobregat, un dels centres que formen part del pla: "Els serveis territorials haurien d'estar al dia de les reclamacions i part d'aquestes reclamacions són la baixada de ràtios i l'augment dels recursos dels equips socials als instituts", ha apuntat. El docent ha afegit que els serveis territorials haurien de saber escoltar les reclamacions dels professionals educatius que estan al centre treballant "el dia a dia".
Estigmatitzar els centres educatius
En representació de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Mar Hurtado apunta que entenen l'institut com un espai "democràtic" i ha afirmat que la violència als centres s'ha de gestionar "amb respostes pedagògiques". "L'entrada de forces de seguretat als centres educatius pot tenir un efecte contrari al desitjat; l'alumnat pot deixar de percebre l'institut com un espai protector per veure's assenyalat", ha afegit. Les entitats han explicat també que la prova pilot contravé part de la legislació educativa, com la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) i la Llei de foment de la pau i han plantejat, fins i tot, que podria contravenir la Convenció sobre els drets dels infants de les Nacions Unides.
Segons les entitats, de fet, la mesura d'enviar mossos de paisà als centres "estigmatitza" escoles i instituts així com l'alumnat i les seves famílies: "La presència policial pot reduir temporalment un incident, sí, però no resol el conflicte d'arrel ni construeix convivència", ha indicat Hurtado. De fet, Marc Plana ha explicat que aquest matí l'institut de l'Hospitalet s'ha llevat amb pintades en contra de la immigració i amb cartelleria de "grups extrema dreta".