Les pimes denuncien que les assegurances no han cobert les pèrdues per la gran apagada

Les petites i mitjanes empreses (Pimes) alerten que les asseguradores no han cobert "els danys reals" derivats de la gran apagada elèctrica a la península Ibèrica de tot just fa un any i denuncien les dificultats per tramitar reclamacions en un context en què encara no se sap qui és el responsable. Segons el president de la comissió d'Energia de Pimec, José Enrique Vázquez, l'impacte econòmic de l'apagada va ser "molt greu" i va superar els 900 milions d'euros, amb afectacions a sectors com la indústria, la restauració, el turisme o la sanitat.
Pimec reclama canvis en el sistema per establir compensacions automàtiques i assegura que les pimes s'estan preparant per a nous talls. Per la seva banda, l'Associació Catalana de Corredors i Corredories d'Assegurances apunta que moltes d'aquestes pèrdues queden fora de cobertura per les condicions de les pòlisses, amb franquícies d'hores o exclusions com el lucre cessant, i assegura que hi va haver "molta consulta però pocs sinistres" indemnitzables.
L'episodi va paralitzar l'activitat econòmica i va obligar moltes empreses a cancel·lar entregues i reorganitzar la producció: "Ningú estava preparat per una falta de subministrament global", assegura Vázquez. Després d'un any, la patronal valora que les assegurances han cobert "el que diuen els contractes", però no el lucre cessant, és a dir, els ingressos que es deixen de guanyar, per la qual cosa hi ha moltes pimes que encara no han recuperat les pèrdues que van patir.
La majoria de denúncies no arriben a bon port
Segons el sector assegurador, l'apagada va generar una alta demanda de consultes: els particulars el mateix dia i les empreses sobretot l'endemà, quan van poder reprendre amb normalitat l'activitat. Això va provocar una certa saturació, però en global no va comportar l'obertura de grans sol·licituds, donat que en molts casos les hores sense fluid elèctric no van arribar al mínim contemplat en les cobertures contractades.
"A l'hora d'obrir el sinistre, el contracte era molt clar i no hi havia cobertura perquè hi havia una franquícia d'hores", destaca el president de l'Associació Catalana de Corredories i Corredors d'Assegurances, Paco Hoya, que aglutina un centenar de corredories a Catalunya. Algunes empreses també van consultar si podien reclamar els danys provocats per no haver pogut operar durant tota la jornada, situació que generalment no estava coberta.
Les empreses que més denuncien
Les principals consultes van procedir d'empreses d'alimentació i restauració, vinculades al producte fresc que es podria haver arribat a fer malbé. Hoya també destaca que es van detectar alguns casos de picaresca: "Després d'un o dos mesos, et truca gent i intenta informar-se per veure si d'alguna forma pot rascar alguna cosa pel que fa a indemnitzacions, però és normal, és part de la mentalitat que tenim aquí".
En els casos reals i amb imports grans, les corredories han iniciat processos contra les companyies elèctriques i Red Eléctrica Española (REE) per reclamar en nom del seu client. "Cada asseguradora ha fet una estratègia, n'hi ha que han aglutinat tots els expedients que tenien per reclamar i han fet una única demanda, i d'altres que no ho estan reclamant, que ens consta que han pagat el que havien de pagar, però que no han fet el dret de recobrament", explica.
Mecanismes automàtics de compensació: la proposta de Pimec
Davant aquesta situació, Pimec reclama establir mecanismes de compensació automàtica. "Que en el moment que això passi, la compensació sigui automàtica i no depengui de reclamar", defensa Vázquez, que demana a les administracions un canvi en el sistema. L'entitat considera que les pimes han quedat "absolutament desprotegides" i reclama definir responsabilitats des de l'inici.
En paral·lel, moltes empreses han començat a adaptar-se davant la possibilitat que es repeteixi un episodi similar. Segons explica Vázquez, han revisat plans de contingència i han invertit en sistemes com generadors, bateries o autoconsum energètic. "Sense energia no funciona res", remarca.
Els preus de les assegurances no s'han incrementat per l'apagada
Hoya destaca que l'episodi viscut ara fa un any és totalment excepcional i que les asseguradores ho han entès així, motiu pel qual no han tocat preu en els productes pel que fa a conceptes vinculats amb possibles futures apagades. En canvi, sí que han detectat empreses que, sabent les condicions de les seves pòlisses, han optat per adquirir generadors per operar en les hores crítiques, si es torna a donar el cas.