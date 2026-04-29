L'exconsellera Vergés, a judici pel retard en la vacunació de policies

L’Audiència Provincial de Barcelona ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per la defensa d'Alba Vergés, que haurà d'anar a judici pel presumpte retard en la vacunació contra la Covid-19 a policies i guàrdies civils destinats a Catalunya. En la interlocutòria, el tribunal sosté que hi ha "indicis de criminalitat" en la seva actuació i en la dels cinc investigats que tenien la màxima autoritat dins del Departament de Salut.
La denúncia va ser interposada pels sindicats de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil Jupol i Jucil, que van posar en coneixement del jutge que els agents dels dos cossos policials s’havien vist discriminats en la gestió de la vacunació de la Covid-19. Segons defensen, el retard hauria estat motivat per decisions preses per Vergés i la resta d'alts càrrecs i responsables del Departament, que haurien paralitzat el procés de vacunació d’aquests efectius.
En aquest sentit, l'Audiència de Barcelona argumenta que Vergés va donar instruccions el març de 2021 als responsables de Salut Pública, a través d’una membre del seu gabinet en un missatge de WhatsApp, per aturar la vacunació a policies nacionals i guàrdies civils.
D’aquestes converses es desprèn que Vergés “coneixia el que estava passant" i que "participava d’aquesta decisió”. Després de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), entre els dies 3 i 5 de maig de 2021, es va vacunar més de 4.800 efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia.
“En pocs dies s’havia complert un pla de vacunació fins aleshores alentit al mínim per als agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, circumstàncies que s’adiuen malament amb les reticències i paralitzacions per part del Departament de Salut”.