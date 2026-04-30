Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig

El servei de Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del 9 de maig, poc més de quatre mesos després que el funcionament de la xarxa ferroviària catalana quedés completament afectada per una allau d'incidències i accidents sense precedents. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant una visita a les obres del túnel de Rubí amb el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. La gratuïtat del servei durarà, per tant, fins al divendres 8.
La gratuïtat estava vigent des de l'accident de Gelida del 20 de gener, que va obligar a suspendre tot el servei a Catalunya i a obrir una etapa d'obres d'emergència marcada per diversos talls a les línies i l'ampliació de les limitacions temporals de velocitat (LTV). Paneque, seguint amb les afirmacions de Renfe, ha confirmat que ja s'ha recuperat el 90% del passatge habitual i que, per tant, amb la retirada progressiva de les LTV ja no calen mesures excepcionals com la gratuïtat.
Malgrat que la consellera assegura que ja s'ha recuperat bona part del passatge habitual del servei, encara no s'ha recuperat del tot la normalitat a Rodalies -la línia vermella fixada per eliminar la gratuïtat del servei-. Paneque també ha anunciat que a partir de dilluns vinent es recuperan recorreguts a l'R15 entre Reus i Mora la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa.
Tot i això, hi ha encara diverses interrupcions en trams que continuen sense circulació, com l’R8 en el tram entre Rubí i Martorell, tota la línia R7 i l’R13 entre la Plana-Picamoixons i Roda de Mar. A més, les actuacions als túnels del Garraf a l’R2 Sud obliguen a operar, actualment, només per una via, fet que redueix la freqüència a dos trens per hora i sentit, és a dir, la meitat del servei habitual.
En aquest sentit, la consellera ha assegurat "amb humilitat" que el Govern coneix que la xarxa ferroviària de Rodalies no està "en el punt d'excel·lència", però que cal caminar amb determinació cap a la millora progressiva del servei. Per això, uns 50 tècnics i 400 treballadors han estat a les vies per millorar aquells punts on es van trobar anomalies, amb 31 actuacions d'emergència, sobretot per protegir talussos i trinxeres.
Alternatives al consorci d'inversions
La consellera Paneque també ha destacat que davant la negativa en el vot de Junts al Congrés que no va permetre aprovar el consorci d'inversions, el Govern té una proposta d'iniciativa d'ERC, que veuen "amb bons ulls", per cobrir el dèficit en termes d'infraestructures i de gestió des del territori. "Veiem quines alternatives podem tenir que s'assimilin a la funció o l'objectiu que perseguia aquest consorci d'inversions, no es pot determinar en aquests moments quina és la fórmula, perquè no està determinada ni tancada", ha dit. Amb tot, ha assegurat que tant ERC com el Govern estan "treballant intensament" per trobar una fórmula per gestionar les inversions amb aquesta "forma cooperativa de relació institucional", però que a la vegada permeti a l'executiu català gestionar "des de la proximitat".
La reobertura del túnel de Rubí
Un altre dels punts calents de l'embolic ferroviari aquest últims mesos ha sigut el túnel ferroviari de Rubí, que recuperarà la circulació per la segona via el pròxim mes de juny. Així ho ha anunciat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que aquest dijous ha visitat les obres en aquest punt de la xarxa amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
El túnel està obert en via única únicament per al pas de trens de mercaderies des de dimecres, i la millora permetrà recuperar el pas per doble via, un fet que també permetrà recuperar la circulació de trens de Rodalies. La borrasca Harry va afectar aquesta infraestructura al gener, i després d'un temps fora de servei va reprendre l'activitat parcialment fins al març, quan Adif va tornar-ho a tancar per fer-hi intervencions.