La Generalitat ha obert 529 expedients sancionadors des de l'aplicació de la llei de limitació dels lloguers

La unitat inspectora de la Generalitat ha obert 529 expedients sancionadors en zones de mercat de lloguer tensat des que va entrar en vigor la llei de limitació de preus, el 16 de març de 2024, segons dades del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Si bé, només en set casos ja s'ha iniciat formalment un expedient sancionador, afirma Territori, que afegeix que el desplegament del cos d'inspectors s'està fent de manera "progressiva" i "coordinada" amb els ajuntaments.
El 74% dels expedients els ha obert d'ofici la mateixa inspecció i el 26% restant s'han activat per denúncies de particulars, mentre que el 89% dels expedients oberts es troben en fase de diligències prèvies -la primera del procediment, que correspon a la investigació inicial dels fets denunciats o detectats-. D'altra banda, en un 79% dels casos, el motiu de la investigació és que s'ha superat l'import màxim de renda establert per a la zona i, en alguns casos, també per la repercussió indeguda de despeses de gestió immobiliària o de formalització del contracte al llogater, així com la manca de constància de la condició de gran tenidor o del preu.
De tots els expedients, el 10% (51) han estat arxivats, bé sigui en diligències prèvies (18) o definitivament (31). A més, se n'han anul·lat dos. La causa principal d'arxivament de les denúncies de particulars és que el contracte d'arrendament és anterior a l'entrada en vigor de la llei que limita els preus, i, per tant, no estava subjecte a la normativa.
En el marc del desplegament de la unitat inspectora en col·laboració amb l'administració local, s'han fet algunes inspeccions en matèria de contenció de rendes amb l'Ajuntament de Barcelona. El 15 d'abril se'n van fer 17 a 11 ubicacions de la ciutat, en una operació conjunta amb el consistori i amb el suport de la Guàrdia Urbana, apunta Territori. Es van detectar 12 habitatges amb possibles incompliments, bàsicament pisos destinats a l'arrendament d'habitacions, i les investigacions sobre aquests immobles continuen obertes.
Barcelona concentra la majoria dels expedients
Per territoris, la demarcació de Barcelona concentra el 76% dels expedients amb 402, seguida de Tarragona, amb 60 expedients (11,3%), Girona amb 48 (9%) i Lleida amb 19 (4%). En l’àmbit municipal, Barcelona capital acumula 210 expedients, un 40% del total, però també destaquen Girona amb 31 expedients, Badalona amb 23 i Sitges amb 14.