L'Audiència de Barcelona reobre el cas de l'incendi a la mesquita de Piera

L'Audiència de Barcelona ha acordat reobrir el cas sobre l'incendi a la mesquita de Piera que va tenir lloc el mes de juliol de 2025 sota consignes racistes. Un jutge va decidir arxivar la causa el mes d'agost del 2025 per no trobar prou indicis de criminalitat i la comunitat islàmica de Piera, representada pel lletrat Benet Salellas, va recórrer la resolució.
Ara, els magistrats han acceptat parcialment el recurs i han ordenat reobrir el cas. L'acusació particular demanava obtenir les dades dels telèfons mòbils que estaven a la zona entre les 2.45 hores i les 3.40 hores, i l'Audiència ha demanat als Mossos que elaborin un informe sobre "l'eficàcia" d'obtenir aquesta informació. En concret, demanaven que se sol·licités a les operadores de telefonia el llistat de terminals que durant aquella franja horària haguessin tingut alguna connexió.
Els magistrats recorden en la interlocutòria de reobertura de la causa que el mateix text d'arxivament ja preveia la possibilitat que es pogués tornar a obrir el cas. En aquest cas, l'Audiència de Barcelona estima parcialment el recurs que va presentar la comunitat islàmica de Piera.
Els magistrats creuen que aquestes dades només serien vàlides si permetessin ubicar els telèfons mòbils a dins del recinte de l'oratori o en una zona "molt propera". En cas contrari, asseguren, "podrien incloure dades personals totalment alienes al cas i, a més es podria veure afectada la seva intimitat de forma injustificada". Per això, els jutges demanen que els Mossos d'Esquadra facin un informe, amb caràcter previ, sobre "l'eficàcia" de dur a terme aquestes diligències.
D'altra banda, creuen que ara mateix no hi ha cap raó per traslladar la investigació a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos d'Esquadra, tal com va demanar l'acusació particular. Els magistrats consideren que no hi ha cap motiu per creure "que aquesta unitat pugui ser més eficient en la identificació dels possibles autors dels fets".
Un incendi amb consignes racistes
L'incendi a la mesquita de Piera va tenir lloc el 14 de juliol de 2025 a Piera i va generar una onada de rebuig al municipi amb una manifestació que va aplegar centenars de persones que van condemnar la islamofòbia. L'edifici de la nova mesquita estava a punt d'inaugurar-se i es va finançar amb aportacions de la comunitat islàmica local. Les flames van calcinar totalment l'oratori, que tenia una capacitat per a 150 persones.