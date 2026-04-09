Conveni entre la Generalitat i la Lliga contra l'odi a l'esport després dels crits islamòfobs a Cornellà

La Generalitat i La Lliga de futbol han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per a impulsar accions de sensibilització contra l’odi i l’assetjament en l’àmbit esportiu. L’acord s’emmarca en l’estratègia del Govern per a combatre els discursos d’odi i les discriminacions, i inclou unes 50 mesures formatives, de sensibilització, campanyes o jornades. El pacte ha de permetre reforçar la difusió institucional de les campanyes La Liga vs Odi i La Liga vs Bullying, així com la promoció d'iniciatives conjuntes de prevenció i conscienciació.
El conseller d'Esports, Berni Álvarez, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, han signat el conveni amb el director d'Afers Públics i Relacions Institucionals de La Lliga, l'exjugador català de bàsquet José Montero. La signatura ha tingut lloc just abans de la jornada Contra l’odi: polítiques públiques, acció esportiva i compromisos reals, un espai de debat amb experts que ha abordat el paper de les institucions i del sector esportiu en la lluita contra els discursos d’odi.
Durant l’acte, s'han exposat les principals línies de treball que impulsa la Generalitat per a erradicar les discriminacions en l’esport, amb una mirada integral que combina acció institucional, aliances amb agents clau i sensibilització social. També han assistit a la jornada la secretària d'Igualtat de Drets i No-discriminació de la Generalitat, Gina Pol, la directora general de Drets Humans i lluita contra els discursos d'odi, Noa Monràs, i la fiscal de delictes d'odi de Barcelona, Marta Gloria López Catalá. El Govern traduirà al català els materials de divulgació de La Lliga en aquest àmbit.
Sancions "exemplars" contra els infractors
Els consellers Álvarez i Menor, juntament amb Montero, han estat d'acord a assegurar que cal prevenció a tots els nivells i sancions "exemplars" contra els infractors. Menor ha recordat, a més, que "un insult pot durar un segon, però al final impacta en la vida de la gent"; la consellera ha afegit que "no es pot normalitzar l'insult, la desqualificació o l'odi en les competicions esportives".
Per la seva banda, Álvarez ha lamentat que el discurs d'odi "s'instal·li de manera pràcticament quotidiana en molts esdeveniments esportius" i ha afirmat que cal ser "molt contundents perquè la violència no vagi a més". El departament vol fer pedagogia i el conseller ha parlat d'un "punt d'inflexió" després dels insults islamòfobs de la setmana passada en el partit entre Espanya i Egipte a Cornellà de Llobregat. El socialista ha afirmat que "no es pot divagar o pensar que ha sigut un moment [...] perquè l'altaveu és massa gran per a divagar", ha conclòs.
Col·laboració dels clubs
A la jornada han assistit també representants dels tres principals clubs de futbol catalans, el Barça, l'Espanyol i el Girona. Montero ha dit que La Lliga i els clubs tenen la missió d'erradicar els discursos d'odi en totes les seves facetes als estadis de futbol. L'exjugador de bàsquet ha demanat de no perdre "ni un segon a l'hora de denunciar el que som capaços de veure i distingir" i ha afegit que, si els infractors no perceben que hi haurà conseqüències als seus actes i insults, no es podran erradicar aquestes actituds.
També el conseller Álvarez ha insistit en la necessitat d'una feina conjunta entre federacions, clubs i entitats, i ha manifestat que "no és una broma que un dissabte al matí en un camp de futbol de cadets o benjamins algú insulti algú altre". Álvarez ha afegit que "s'ha de ser contundent amb la gent que ho ha fet, i si està identificada, apartar-la dels camps; i, si és un club o un jugador qui ha tingut aquest comportament, cal aplicar sancions exemplars". Per a La Lliga, els discursos d'odi són una vulneració de la dignitat de les persones.