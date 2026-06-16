Els Comuns entonen el «tax the rich» i intensifiquen l'aposta per restringir la compra especulativa

Els Comuns s'han consolidat com a soci prioritari del Govern i han aconseguit fixar a l'agenda algunes de les seves prioritats polítiques, començant per l'habitatge. A l'equador de la legislatura, i quan falten poques setmanes perquè Salvador Illa compleixi dos anys a Palau, els ecosocialistes activen aquest dimarts una campanya arreu del país per intensificar la seva aposta contra l'especulació immobiliària i a favor d'apujar els impostos als rics. D'aquesta manera, els de Jéssica Albiach porten fora del Parlament algunes de les demandes que han fet aquests darrers temps, tant al govern català com a l'espanyol.
L'habitatge s'ha convertit en una de les prioritats de la legislatura, amb mesures com la regulació dels lloguers de temporada o plans per construir més habitatge protegit. Els Comuns posen el focus ara en restringir la compra especulativa, una mesura pactada en el marc de la negociació pressupostària amb Illa. L'objectiu és que la llei entri en vigor abans de l'estiu, però els tempos són ajustats i les mirades es traslladen al Parlament. "Fem fora els especuladors o ens faran fora de casa", diu un dels cartells que des d'aquest matí es poden veure a estacions, marquesines, carrers i xarxes socials.
Els darrers acords del Govern amb els Comuns inclouen la llei d'habitatge de protecció oficial, la direcció general per sancionar els incompliments de la llei del lloguer i la llei per limitar l'especulació immobiliària. Els d'Albiach esperen tot això entri en vigor abans d'acabar el període de sessions. Illa, que en habitatge s'ha obert a "escoltar totes les propostes", ha fet passos per mirar de pal·liar l'emergència habitacional tot i que els preus continuen elevats. Els Comuns volen que l'executiu vaig més enllà i sense arrossegar els peus. La majoria de la investidura, en aquest àmbit, té camí per recórrer (i en algun cas ha incorporat fins i tot la CUP).
L'altre focus de la campanya són els impostos. Els Comuns entonen el tax the rich i reclamen posar més pressió fiscal a les grans fortunes per poder muscular uns serveis públics que "no es paguen sols". "Els megarics paguen menys impostos que tu", diu l'eslògan. Durant la negociació pressupostària, els Comuns van intentar incloure la "Taxa Zucman" -un mínim anual del 2% a les grans fortunes- però finalment en va quedar fora. Ara, el partit mira de vehicular-ho a través del Parlament en els pròxims mesos. Els d'Albiach volen exigir que els rics "paguin el que toca", un missatge que consideren que comparteix la majoria de la població.
La campanya s'allargarà fins el 22 de juny i ha de servir, diuen a la sala de màquines dels Comuns, per "posar al centre" alguns dels grans problemes que pateix la ciutadania. Hi haurà una seixantena de cartells en estacions de Rodalies, com ara a Sants, la Sagrera, Gavà, Castelldefels o Vilanova i la Geltrú, però també Tarragona, Reus o Calafell. La campanya també es podrà veure als carrers i locals comercials de Barcelona, Girona i Lleida, i s'intensificarà la presència a les xarxes i als mitjans, no només als grans grups sinó també en diaris esportius o d'entreteniment, per intentar esquivar la "trampa de l'algoritme", segons apunten fonts del partit.