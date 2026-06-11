Els Comuns demanen al Govern el cost «total» assumit per la Generalitat de la visita del Papa

Els Comuns han registrat una bateria de preguntes al Parlament i han demanat al Govern el cost "total, real i final" assumit per la Generalitat de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. El partit demana a l'executiu que "desglossi el cost total per conceptes", com ara de la logística i organització dels actes, el centre internacional de premsa, el dispositiu de seguretat, el de mobilitat, les campanyes institucionals, la comunicació, el protocol o les relacions institucionals, entre d'altres. Alhora, els Comuns pregunten a quines partides pressupostàries concretes s'ha imputat cadascuna d'aquestes despeses i si alguna part de la despesa s'ha finançat a càrrec de l'impost sobre les estades en establiments turístics.\r\n