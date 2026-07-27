L'acusació popular demana 13 anys de presó per Begoña Gómez

L’acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d’influències i dos de malversació de patrimoni públic. En un nou escrit presentat aquest dilluns davant el jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l’acusació popular -liderada per Hazte Oír- reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici. Per a l’assessora de Gómez, Cristina Álvarez, sol·liciten sis anys de presó per un delicte de malversació “en concepte de cooperadora necessària”. Inicialment, l’acusació popular havia demanat 24 anys de presó per Gómez i 22 per la seva assessora.\r\n\r\n \r\n