L'alcalde de Girona es reunirà amb els treballadors i l'empresa de Girona+Neta

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es reunirà amb els treballadors i els directius de Girona+Neta per conèixer de primera mà les reivindicacions de la plantilla a l'empresa. En un comunicat del govern local, l'ajuntament assegura que la trobada serà "per responsabilitat i pel bé de la ciutat". En qualsevol cas, el govern local recorda que "ni l'alcalde ni cap regidor pot participar en la negociació del conveni", tal com marquen els serveis jurídics de l'Ajuntament de Girona. El motiu és que el conflicte és amb una empresa privada i no empresa mixta. Per això, fonts municipals insisteix que el conflicte és entre els treballadors i la direcció d'una empresa privada i que ja van oferir la mediació del Col·legi de l'Advocacia.
La plantilla de Girona+Neta va anunciar aquest dijous que faria una vaga indefinida a partir del 4 de maig pel bloqueig que hi ha en la negociació del conveni col·lectiu. Aquesta aturada afectaria "Girona, Temps de Flors", que es farà entre el 9 i el 17 de maig. Ara, el consistori ha anunciat que es reunirà amb els treballadors i amb la direcció per conèixer totes les reivindicacions i saber, de primera mà, el motiu del conflicte entre les dues parts.
Tot i això, el govern local manté que no pot involucrar-se en la negociació perquè es tracta d'un conflicte dels treballadors d'una empresa privada. Si bé és cert que aquesta empresa té un contracte amb l'Ajuntament de Girona, l'administració no forma part de l'accionariat. En altres ocasions, el servei de neteja havia estat amb una empresa mixta, però en aquest últim contracte es va optar per fer-ho amb una empresa 100% privada.
Per això, els serveis jurídics de l'Ajuntament de Girona han recomanat que els càrrecs polítics no participin activament en aquest procés de negociació. És per això que la trobada servirà per escoltar els treballadors, però no per intercedir en la negociació. De fet, el consistori fa més d'un any va oferir la mediació del Col·legi d'Advocacia, però el comitè d'empresa ho va rebutjar.