Girona i la vida universitària: on viuen avui els estudiants universitaris

Girona s’ha consolidat en els darrers anys com una ciutat universitària cada vegada més atractiva. A la seva oferta acadèmica s’hi suma un entorn urbà accessible, una bona qualitat de vida i una presència creixent d’estudiants que arriben tant d’altres punts de l’Estat com de l’estranger.
Aquest creixement ha posat sobre la taula una qüestió clau: l’allotjament per a estudiants i com s’adapta a una manera de viure la universitat que ja no és la mateixa que fa una dècada.
L’allotjament com a part del dia a dia universitari
Per a molts estudiants, viure a Girona implica estar a prop del centre, moure’s a peu i participar en la vida de la ciutat més enllà de les aules. El lloc on viuen condiciona la seva rutina, la seva xarxa social i la manera com s’adapten a aquesta nova etapa.
En aquest context, comencen a guanyar pes els models de residència que no es limiten a oferir una habitació, sinó que proposen una experiència de convivència pensada específicament per a estudiants.
Un exemple d’aquest enfocament és la residència d’estudiants a Girona de StepHouse una residència universitària situada al centre de la ciutat i dissenyada per a aquells que arriben a estudiar i a viure aquesta etapa amb intensitat.
Viure amb persones en el mateix moment vital
Conviure amb altres joves que estan passant pel mateix —començar una carrera, arribar a una ciutat nova o guanyar autonomia— marca la diferència. La residència es converteix en un espai on és més fàcil fer amics, compartir rutines i construir una vida social des del primer dia.
En aquest tipus d’entorns, la convivència no sorgeix per casualitat. Els espais comuns i les activitats estan pensats per facilitar la trobada i generar relacions que, en molts casos, es mantenen més enllà del curs acadèmic.
El paper de l’equip en l’experiència universitària
Un altre element que influeix en la manera com es viu aquesta etapa és l’acompanyament. Disposar d'un equip present en el dia a dia, que coneix els residents i forma part de la vida de la residència, aporta estabilitat i proximitat, especialment per a aquells que viuen fora de casa per primera vegada.
Aquest enfocament, present en models com el de StepHouse, entén la residència no només com un lloc per dormir, sinó com un entorn que acompanya l’estudiant durant una etapa clau.
StepHouse Girona Tarradellas, respon a una manera d’entendre la vida universitària més vinculada a la convivència i al dia a dia de la ciutat. En un context com el de Girona, on cada vegada arriben més estudiants de fora, l’allotjament esdevé una peça clau per facilitar l’adaptació i la integració durant els anys d’estudi.