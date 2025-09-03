Novetats sobre els establiments que tenia l'home que es va suïcidar del Port de la Selva. El nou administrador de Corvail del Port, l'empresa que gestionava el grup de locals de restauració a l'Alt Empordà, explica que està estudiant "la viabilitat de la companyia" amb la desena d'establiments que hi ha a la façana marítima del municipi.
Cal recordar que fins a vuit restaurants emblemàtics del Port de la Selva han hagut d’abaixar la persiana després del suïcidi del seu propietari, que s'ha llevat la vida només dos mesos després que ho fes la seva muller. L'home havia estat l’exdirector general de la marca d'espardenyes de luxe Castanyer i de la de bosses Misako, però feia més de trenta anys que viva al Port de la Selva.
En un comunicat, l'empresa que s'ha convertit en el nou administrador afirma que "la situació és complexa pels costos i l'endeutament". Malgrat tot, el nou propietari del grup assegura que tota la plantilla "està al corrent de pagament". Per altra banda, en el comunicat sí que es desvincula de la situació que hi hagi a les instal·lacions esportives de Brascó, a la Selva de Mar, dins la mateixa comarca, perquè forma part d'una altra societat.
D'inversors a gestors del grup
En un comunicat enviat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), l'empresa TQ MR Family II explica que va entrar com a soci financer de l'empresa Corvail del Port SL, que era propietat de l'home que s'ha suïcidat al Port de la Selva. Això vol dir que sempre han mantingut un paper d'inversors, però que no havien entrat mai en la gestió de la societat.
A conseqüència de la defunció dels propietaris, l'empresa ha assumit la gestió del grup de forma activa al llarg de tot l'agost. En aquesta línia, els nous propietaris remarquen que avui dia han pagat el que pertoca a tota la plantilla i ara, una vegada ha acabat la temporada turística, analitzen la viabilitat de l'empresa.
Endeutament i costos
En el comunicat, els nous gestors asseguren que la situació no és fàcil perquè hi ha un endeutament i una sèrie de costos que cal tenir en compte. Malgrat tot, en el comunicat afirmen que actuen amb "la màxima responsabilitat i tot el rigor empresarial" per oferir "la millor solució possible". En aquest sentit, afirmen que treballaran "amb rapidesa per minimitzar qualsevol perjudici".
Per altra banda, remarquen que l'empresa Corvaill del Port SL no era la gestora del centre recreatiu que tenia la parella a la Selva de Mar. Aquestes instal·lacions eren de Brascó SL i per això l'empresa inversora es desvincula totalment de la situació que hi hagi en aquest negoci.