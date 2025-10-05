El truc per desinfectar el fregall de la cuina

Tot i que puguin semblar resistents, les esponges de cuina estan fetes per utilitzar i llançar en poc temps. És per això que es recomana que es canviïn cada dues o tres setmanes, segons la freqüència d’ús. Però açò és només una recomanació i en la majoria de cases els fregalls s'utilitzen durant molt més temps.
Si és el teu cas has de saber que aquests objectes acumulen centenars de bacteris, però existeix una manera d'utilitzar-los durant més temps, és a dir, allargar la seva vida útil, i mantindre'ls nets i desinfectats per a l'ús diari.
El truc per desinfectar el fregall
Aquesta pràctica consisteix a mullar l’esponja i escalfar-la només un o dos minuts al microones per eliminar part dels bacteris que s’hi acumulen. Tot i que pot reduir-les temporalment, no és un mètode completament efectiu. Per això es recomana netejar amb aigua freda per evitar l'acumulació de bacteris al fregall i escorre'l bé després de cada ús.
El que amaga el fregall
Les dades són sorprenents. Cal tenir en compte que el fregall pot acollir fins a 45.000 milions de microbis per centímetre quadrat. A més, diferents investigacions han identificat que és l'article de cuina que té més possibilitat de contaminar-se de manera creuada durant la preparació d'un menjar.
Els intents de “desinfectar” les esponges amb calor, sigui mitjançant el microones o amb aigua bullent, no sempre aconsegueixen reduir de manera duradora la presència bacteriana. En alguns casos, els microorganismes més resistents fins i tot es van multiplicar més fàcilment. Per aquest motiu, els experts insisteixen que la millor solució és reemplaçar les esponges amb regularitat.