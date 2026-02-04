L'alerta d'una veterinària: «A partir d'aquesta temperatura, cal vigilar que les mascotes no es congelin»

Sempre s'ha dit que el gos és el millor amic de l'home i la ciència ho ratifica. El gos és l'animal de companyia més típic al continent europeu des de fa molts d'anys. La relació perdura des de fa segles, des que els humans vivien al mig de la naturalesa hi havia diversos depredadors que els amenaçaven, la solució per seguir evolucionant va ser el descobriment del foc, i amb ell la "domesticació" del gos.
El gos és un dels únics animals que no té por al foc i l'home va traslladar-li a ell la responsabilitat de cuidar les llars, especialment durant la nit. Així mateix, els btambé van ser d'especial rellevància perquè eren qui protegien els graners de ratolins i rosegadors.
El fred i les mascotes: és un bon binomi?
Amb la finalitat originària d'aquests animals ja desvirtuada, hi ha altre tipus de preocupació que ronden als caps dels propietaris. En aquest sentit, durant l'hivern una de les majors incògnites és si els animals passen fred i si cal mantenir la calefacció mentre ells són a casa o cal abrigar-los en sortir al carrer a passejar.
Yasmina Domínguez és veterinària clínica, presidenta de l'Escola de Veterinaris d'Almeria i responsable d'animals de companyia al Consell General de Col·legis Veterinaris i ha explicat a La Vanguardia les claus que s'han de tenir en compte per cuidar els animals durant l'hivern.
Una època delicada
Domínguez detalla que l'hivern és una època delicada per als animals de companyia, ja que veuen com arriben molts animals amb problemes agreujats ja existents. "El fred aguditza els símptomes", explica. Assenyala que com més vells, més delicats són, però també posa èmfasi en aquells amos primerencs que porten als cadells a la neu, ja que poden acabar emmalaltint més de pressa del normal.
Sobre la repetida frase que assegura que els pèls protegeixen els animals del fred, la veterinària assegura que és una veritat a mitges. Domínguez explica que els animals s'adapten al clima, per tant, si viuen al carrer o en exteriors el seu cos, la pell i el greix canvia perquè estiguin còmodes en aquell tipus d'entorn. Però de la mateixa manera, si un gos viu sempre en un lloc interior acostumat a estar amb calefacció i amb mantes, l'animal s'adequa aquell tipus de clima i en sortir de la zona de confort es pot veure afectat.
Temperatura que fa sonar les alarmes
De la mateixa manera, no hi ha una temperatura exacta en la qual el gos tingui calor o fred, sinó que depèn de la raça, de la mida i l'edat. "Igual que en les persones", diu la veterinària. Tot i això, assegura que per sota dels 7 graus cal estar molt atents, ja que "pot arrupir-se i arribar a gelar-se".
En aquest sentit, l'ús dels abrics és útil en alguns gossos, com els que tenen pèl curt, són petits o estan molt acostumats a la calor. Per altra banda, la veterinària assenyala en què cal fixar-se per saber si la mascota està passant fred o no: "Tocar-lo. Mirar-li les orelles, les genives, la cuca. Si estan fredes pàl·lides o rígides, alguna cosa no va bé. I confiar sempre en el veterinari", sentència Domínguez.