Pedro Sánchez proposa posar fi al canvi d'hora a Europa

"Jo ja no li veig cap sentit". El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que proposarà a la Unió Europea posar fi al canvi d'hora estacional al continent a una setmana que, la nit del dilluns 27, s'endarrereixi una hora a l'Estat per estrenar l'horari d'hivern. El president català, Salvador Illa, s'ha sumat a la proposta: "És hora de sincronitzar Europa amb la gent, no amb el rellotge".
El canvi d'hora es fa per complir una directiva de la UE que busca l'estalvi d'energia, aprofitant les hores de sol. Si bé, els europeus hi van votar majoritàriament en contra en una enquesta no vinculant, en la qual el 64% van demanar mantenir l'horari d'estiu de forma permanent. Si bé, els experts apunten que, a la península Ibèrica, l'horari que convé per tenir més hores de sol és el d'hivern.
Per això, el govern espanyol obre el debat al Consell d'Energia de la UE que se celebra aquest dilluns i demanarà que es posi en funcionament el mecanisme de revisió competent. "Amb prou feines permet estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut de la gent", ha defensat Sánchez en un vídeo a la xarxa social X.
El govern espanyol argumenta que "no té sentit" continuar canviant el rellotge dues vegades a l'any i assegura que la ciència confirma que no hi ha un estalvi real d'energia. Tanmateix, fa referència a l'enquesta no vinculant i defensa que dos de cada tres ciutadans a l'Estat estan a favor de posar fi a aquest canvi d'hora.
La Comissió Europea i el Parlament Europeu ja han donat suport explícit a l'eliminació de la mesura, però la qüestió s'ha quedat encallada al Consell Europeu. Serà en l'òrgan que defineix l'orientació política i les prioritats de la UE on, aquest dilluns, es debatrà sobre els pròxims passos.
Hi haurà ampliació.