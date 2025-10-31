Amazon planteja un ERO de 1.200 treballadors que afectarà les oficines corporatives de Barcelona

Amazon ha engegat un procés d'acomiadament col·lectiu, que afectaria un màxim de 1.200 treballadors de les oficines corporatives que té a l'Estat, segons han informat Europa Press fonts coneixedores d'aquest procés. En concret, la multinacional nord-americana, que ha anunciat aquesta setmana a escala global una reducció de plantilla que afectarà 14.000 persones, ha obert a Espanya dos expedients de reducció d'ocupació (ERO) en les empreses Amazon Digital Spain, les oficines de la qual se situen a Madrid, i Amazon Spain Service, localitzada a Barcelona.
D'aquesta manera, els afectats d'aquesta reducció de plantilla només seran treballadors de les oficines corporatives de Madrid i Barcelona. La mesura, segons informen les mateixes fonts, no tindrà cap impacte en les operacions de la multinacional a escala estatal ni en altres ciutats espanyoles, en què Amazon España compta amb un total de 28.000 treballadors.
Una reducció de plantilla a escala global
El gegant del comerç electrònic Amazon acomiadarà a uns 30.000 empleats corporatius a partir de demà dimarts, això és un 8,5% dels prop dels 350.000 treballadors de les seves oficines centrals, segons ha avançat Reuters.
L'ajust de plantilla seria el major des que la multinacional suprimís 27.000 llocs a la fi de 2022 i principis de 2023 a compte de la fi del "boom" experimentat durant la pandèmia de COVID-19. Les fonts consultades per l'agència de notícies britànica han indicat que Amazon estaria ultimant un pla per a reduir despeses i compensar la sobrecontratació realitzada, precisament, durant temps pandèmics.
En els seus últims resultats empresarials, Amazon va informar que va obtenir un benefici net de 35.291 milions de dòlars, el que equival a 30.299 milions d'euros en el primer semestre de l'any, gairebé un 50% més, al mateix temps que les vendes van ascendir a 323.369 milions de dòlars, és a dir, 277.630 milions d'euros, un 11% més.