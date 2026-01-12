Així pots fer que Google et prioritzi el català als webs

Navegar per internet en català resulta una tasca difícil. Majoritàriament, tot i haver contingut en català a la xarxa, quan entrem en una web està en castellà i perquè canviï al català hem de fer-ho nosaltres manualment. Aquesta problemàtica de la llengua va animar el programador Froilán Olesti a desenvolupar una eina per tal que puguem consumir les webs en la nostra llengua directament.
Més pàgines web de les que pensem tenen versió catalana, però la xarxa sovint prioritza la versió en castellà. Per exemple, pàgines web com la de l'Ajuntament de Barcelona, en entrar-hi, generalment el contingut està en castellà i s'ha de canviar l'idioma dins la pestanya si vols canviar la llengua. Però, ara, tenim una eina per evitar-ho.
"En Català Siusplau" és una extensió de Chrome que prioritza la versió catalana de les webs si en tenen. Aquesta eina agilitza el procés d'haver de canviar manualment l'idioma de les webs i promou la llengua a la xarxa. A més, Olesti també ha desenvolupat dues extensions més que segueixen la mateixa idea: "En galego por favor" i "Euskaraz mesedez" que prioritzen el gallec i el basc, respectivament.
Com s'instal·la?
Instal·lar "En Català Siusplau" és ràpid i senzill. Només cal entrar al Chrome Web Store i allà cercar l'extensió "En Català Siusplau". Tot seguit únicament pitjant el botó d'afegir extensió a Chrome ja es podrà gaudir de les seves funcions. En cas de voler desactivar l'extensió, cal anar a l'apartat "Gestiona les extensions" i pitjar suprimeix.
Amb aquests escassos passos, Froilán Olesti ha aconseguit promoure el català a la xarxa. Una tasca de gran valor ja que una de les situacions de risc de la llengua és la presència que té a internet. Per norma general, no és fàcil consumir contingut en català a la xarxa, no només a pàgines web sinó també a xarxes socials. Així doncs, amb aquesta eina podràs prioritzar el català en les teves cerques.