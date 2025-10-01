Com són les batalles de rap en català?

A Espanya i a Llatinoamèrica el fenomen del freestyle i les batalles de rap ja fa anys que s’han consolidat com un producte en constant creixement i especialment popular entre els joves. Les competicions internacionals, com la Red Bull Batalla, han convertit molts freestylers en autèntiques estrelles musicals i mediàtiques.
A Catalunya, en canvi, aquest moviment encara és relativament recent, però ja ha començat a arrelar amb força gràcies a Catalunya Freestyle, la primera competició en català de la història.
Aquest projecte, pioner i amb voluntat de continuïtat, té l'objectiu de professionalitzar un circuit competitiu de batalles de rap en català. Al mateix temps, busca generar comunitat i crear referents en un àmbit en què la llengua catalana fins ara havia tingut una presència mínima.
Una eina cultural i social
El freestyle no és només una disciplina artística vinculada al hip-hop, sinó també un espai d'expressió i identitat. A través de la improvisació, els participants reflecteixen la seva creativitat, enginy i capacitat de connectar amb el públic. Catalunya Freestyle vol potenciar aquest art com a eina cultural i social, capaç de donar veu a les noves generacions i normalitzar l'ús del català en nous formats d'oci.
La classificatòria de la Mercè
El passat 24 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, la plaça Catalunya de Barcelona va tornar a ser l'escenari d'una nova jornada de Catalunya Freestyle. La plaça es va omplir d'ambient, música i rimes improvisades, amb els millors freestylers del país enfrontant-se cara a cara.
La gran final de la jornada va enfrontar Albert Majacara contra Geri en una batalla plena de tensió i creativitat. Finalment, Majacara es va imposar amb unes rimes contundents i es va proclamar guanyador de la classificatòria, confirmant-se com un dels noms més destacats del circuit.
Aquestes cites no només serveixen per decidir qui avança a la gran final, sinó que també esdevenen un punt de trobada per a tots aquells joves que segueixen i viuen el freestyle com una autèntica passió.
Com és una batalla?
Una batalla de freestyle és un enfrontament verbal i artístic entre dues persones. Cada participant ha d'improvisar rimes en directe sobre bases instrumentals de rap, adaptant-se al ritme i responent el que diu el contrincant.
Les batalles solen tenir diferents rondes, cadascuna amb una temàtica o condició concreta:
- Ronda lliure: els participants improvisen sense límits temàtics.
- Ronda amb paraules o imatges: els participants han d'incorporar elements que apareixen en pantalla o que els proposa el públic.
- Ronda de resposta: cada participant ha de replicar els atacs del rival, mostrant rapidesa mental i enginy.
Un jurat valora aspectes com la fluïdesa, l'originalitat, la coherència, la tècnica i la capacitat d'impactar en el públic. Tot plegat converteix les batalles en un espectacle vibrant, on compten tant la creativitat com la posada en escena. El canal oficial de Catalunya Freestyle a Youtube publica algunes de les batalles en català.