La parada del metro de Barcelona que ha canviat de nom

L'estació Congrés de la línia L5 del metro de Barcelona ha canviat de nom i a partir d'ara s'anomenarà Congrés-Indians. La nova nomenclatura és una reivindicació dels veïns del barri del Congrés i els Indians des de fa temps i aquest dissabte s'ha fet una festa per celebrar-la i oficialitzar el canvi.
Hi ha assistit l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la regidora del districte de Sant Andreu, Marta Villanueva. Els rètols de la parada ja porten el nou nom. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va decidir l'any 2022 que algunes estacions de metro i tren canviarien de nom i la del Congrés va ser una de les escollides.
El Congrés i els Indians és un barri compost pels blocs de pisos aixecats durant el franquisme per acollir el XXXV Congrés Eucarístic de 1952 i l'anomenat barri dels Indians, format per un conjunt d'illes de cases d'indians que s'havien enriquit a Amèrica i que van aixecar torres i habitatges a prop del passeig de Maragall.
Els orígens de l’estació
Inicialment, l’estació de metro de Congrés apareixia al projecte original sota el nom de Garcilaso, per trobar-se situada en aquest carrer, tot i que finalment va ser batejada com el barri on s’ubicaria, Viviendas del Congreso, que en aquell moment encara estava en plena construcció.
El polígon d’habitatges va ser impulsat pel llavors bisbe de la ciutat Gregorio Modrego i anomenat així en commemoració del 35è Congrés Eucarístic Internacional celebrat a Barcelona l’any 1952. L’estació va entrar en servei el 1959 com a part del primer tram obert de la línia II, posteriorment el 1970 amb la prolongació de la línia V entre Diagonal i Sagrera va passar a formar part d’aquesta última línia. El 1982 es va adoptar la numeració aràbiga i va passar a ser l’L5 i, al mateix temps, l’estació va catalanitzar el seu nom per Congrés.
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va decidir l’any 2022 que algunes estacions de metro i tren canviaven de nom per una millor adequació a la realitat del lloc, Congrés va ser una d’elles i va passar a denominar-se Congrés / Indians.