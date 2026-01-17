El carrer de Barcelona que molts pronuncien i escriuen malament: no va amb accent

Els noms dels carrers no solen donar peu a equivocació, estan fets per ser senzills i ordenar els espais urbans, però hi ha vegades que, després d'anys creient que el carrer pel qual passes tots els dies té un nom, t'adones que mai ha tingut aquest nom. Això és el que ha passat amb un dels carrers de Barcelona arran de les obres de prolongació de la línia L8 del metro.
El carrer Diputació queda interromput entre Tarragona i Llança, a tocar de la plaça Espanya i just davant del centre comercial Arenas, fet que obliga a reorganitzar el trànsit en aquest punt de l’Eixample. Aquesta incidència viària ha posat sobre la taula un debat que s'ha estès per xarxes socials a través d'una publicació a X en què el periodista Marc Piquer reconeixia l'error a l'hora de referir-se a un carrer: "Admeteu-me que sempre heu cregut que el carrer de Llança es deia carrer de Llançà".
Malgrat que molta gent el pronuncia i l’escriu com si fos “Llançà”, en realitat no porta accent i no té cap relació amb el municipi de l’Alt Empordà. Es tracta d’un carrer situat a l’Esquerra de l’Eixample que va des de Sepúlveda, a prop del Paral·lel, fins a l’avinguda de Roma. De fet, la creença s'ha estès tant que alguns rètols comercials i edificis tenen el nom del carrer amb l’accent de manera errònia.
L'origen del nom del carrer Llança
El carrer ret homenatge a Conrad de Llança, un militar i diplomàtic del segle XIII d’origen sicilià que va servir el rei Pere II el Gran. Va exercir com a ambaixador a Tunis, governador de Xàtiva i va participar en episodis clau de l’expansió catalana pel Mediterrani, fins a morir el 1299 a la batalla del cap d’Orlando, a Sicília.
El seu nom va ser incorporat al plànol de l’Eixample l’any 1863, quan Víctor Balaguer va assumir l’encàrrec de batejar els nous carrers del projecte d’Ildefons Cerdà. Amb el pas del temps, el carrer va perdre alguns trams, però el nom de Llança continua sent un petit record de la història mediterrània amagada en el dia a dia de la ciutat.