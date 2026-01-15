L'Ajuntament de Barcelona engega una campanya per donar a conèixer les novetats de l'ordenança de civisme i convivència, que entraran en vigor d'aquí a un mes exacte. La intenció és fer córrer la informació bàsica de la nova normativa barcelonina abans que estigui activa, el pròxim 15 de febrer. La clau d'aquest canvi és l'increment dels imports que s'hauran de pagar per comportaments com beure alcohol al carrer o orinar a la via pública. Aquests són els dos supòsits més sancionats de l'ordenança de civisme i convivència. La primera conducta passarà a ser castigada amb fins a 1.500 euros, si es consumeixen begudes alcohòliques a zones on acostuma a haver-hi menors d'edat, com els parcs. En el cas de les necessitats fisiològiques, les sancions arribarien als 600 euros en els casos més greus.
El desplegable que l'Ajuntament repartirà els pròxims dies presenta tres punts com a novetats: "1. S'incrementen les accions sancionables i l'import d'algunes sancions. 2. Es redueixen els descomptes per pagar anticipadament. 3. S'agilitza el cobrament de sancions a turistes i visitants". Alhora, malgrat no sigui una novetat, el mateix document també recordarà que "en casos determinats" es pot substituir el pagament de la multa per "mesures alternatives" com accions formatives o serveis a la comunitat.
Les noves sancions
El fulletó municipal també destaca que hi ha diverses actituds que es poden sancionar, com és portar roba o altres elements "que representin òrgans genitals o tinguin caràcter sexual". Aquest apunt sobretot fa referència a la simbologia dels comiats de solter, com les diademes amb elements fàlics al cap, però deixa un espai interpretatiu més ampli. Igualment, també es pot multar anar sense samarreta -si no s'està fent esport- o no ruixar amb aigua l'orina del gos. Tots tres comportaments afrontarien sancions de fins a 300 euros. Fer grafitis o masturbar-se en públic, per contra, s'elevaria fins als 600 euros de sanció.
Les xifres més altres de les sancions indicades són les de 3.000 euros, que es reserven per al soroll a "zones tensionades acústicament", com són els carrers amb molt d'oci nocturn, o per a l'organització de rutes etíliques.
Segons ha detallat la comissionada de Convivència, Montserrat Surroca, els informadors que detallaran algunes d'aquestes novetats se situaran sobretot a zones amb molta presència turística i també a punts de tensió nocturna. "La campanya consistirà a fer arribar missatges clars i directes del que es pot fer i del que no", ha destacat la representant de l'Ajuntament, al voltant d'una norma que eleva fins i tot les sancions contemplades a la llei mordassa espanyola.
Darrerament, el govern municipal ha insistit que hi ha un ampli suport social -comprovat a les darreres enquestes ciutadanes- a endurir aquestes sancions. Finalment, després del debat habitual a l'Ajuntament, la norma va quedar aprovada amb el suport del PSC, Junts i ERC.