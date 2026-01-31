Aquest és el supermercat més ben valorat pels catalans, segons l'OCU

Els catalans de vegades som caparruts, però l'altra banda també som lleials als costums, i quan una cosa funciona millor no tocar-la, diu molta gent. En aquest sentit, el costum d'anar als mateixos supermercats també es compleix, cadascú sap el lloc on compra els iogurts, els cereals, les fruites, les verdures i la carn.
Ara, però, se saben quins són els supermercats més ben valorats pels catalans gràcies a l'informe anual de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) Los supermercados favoritos de los clientes. En aquest s'ha valorat diferents supermercats d'Espanya i a Catalunya n'hi ha un que sobresurt per sobre la resta: BonPreu Esclat. Des de l'OCU assenyalen que tot i que el preu sigui fonamental a l'hora d'escollir pels consumidors, hi ha altres elements que la clientela valora com el tracte, la qualitat, i en cas de BonPreu Esclat l'aposta pels productes més locals i l'etiquetatge en català.
Categoria fruita i verdura
Per altra banda, dins del mateix informe on es valoren diferents categories i Ametller Origen també destaca. Cal tenir en compte que l'enquesta als clients preguntava per establiments de cadenes alimentàries, no pels mercats tradicionals, qui tenen una oferta i una estructura de negoci diferent de la dels supermercats.
El fet és que Ametller Origen és la cadena preferida pels consumidors en la categoria de fruita i verdura amb una puntuació de 84 sobre 100. A més, la companyia es converteix en la primera cadena catalana més valorada en productes de marca pròpia, també amb una puntuació de 84 sobre 100, només superada per l’internacional Costco (87).
Pel que fa a la satisfacció general de cadenes, Ametller Origen ocupa la sisena posició del rànquing, destacant per la varietat de productes i marques, l’atenció, els preus, la qualitat dels frescos, la comoditat, els temps d’espera a caixa i l’enviament de la compra, entre altres.
Els supermercats més cars i els més barats
Un estudi de fa uns mesos analitzava els preus de diversos supermercats. I els més han apujat els preus respecte a 2024 han estat Hipercor, Lidl i Supercor i els que menys ho han fet són Alcampo, Carrefour i Eroski. Per altra banda, pel que fa als preus dels productes frescos, Aldi ha pujat un 11,6% i Hipercor un 10% i són les dues cadenes alimentàries que més han apujat el cost d'una alimentació saludable.
Productes que més s'encareixen
La "cistella OCU", l'indicador que utilitza l'organització, ha pujat de mitjana un 3%, una xifra que se suma a la de 12,1%, 12,7% i 2,9% dels tres anys anteriors. De tots els articles de la cistella, 146 s'han encarit, mentre 90 han abaixat el preu. Aliments com el cafè, la xocolata, la fruita i els ous són els productes que més s'han encarit.