Saber com funciona el nostre vehicle és essencial per procurar-li una llarga vida útil. Molts cotxes actuals incorporen un sistema d'arrencada senzill que poca gent coneix adequadament, ja que manté a molts mecànics dividits en l'opinió sobre l'ús d'aquest sistema que es basa en un simple botó a la part davantera de l'interior dels vehicles: el sistema Start-Stop. Aquesta tecnologia apaga el motor de manera automàtica quan el vehicle s’atura del tot i el torna a encendre quan el conductor reprèn la marxa. Tot i que s’ha popularitzat per reduir el consum i les emissions, no tothom està convençut dels seus beneficis reals.
Morad, mecànic i divulgador de continguts sobre cotxes a xarxes, ha publicat un vídeo al seu perfil d’Instagram (@premiumbymorad) en què exposa per què considera que aquest sistema pot acabar sent perjudicial per al cotxe i provocar avaries costoses.
Per què es desaconsella el sistema?
Segons explica, el Start-Stop es va implantar sobretot perquè els fabricants pogueren complir les normatives europees d’emissions i aconseguir les homologacions ambientals exigides, com ara Euro 5 o Euro 6. Aquest mecanisme facilita que molts models puguin sortir al mercat amb valors més baixos de contaminació.
Ara bé, això no implica que sigui beneficiós per al teu vehicle i la teva butxaca, segons explica Morad, ja que alerta que el funcionament constant del motor d’arrencada accelera el seu desgast, ja que aquesta peça no està dissenyada per engegar el cotxe repetidament en trajectes curts i amb moltes aturades. "Només puges al cotxe, recomani que desactives el sistema Start-Stop", diu el mecànic.
Morad també critica especialment els sistemes que utilitzen un alternador intel·ligent per posar en marxa el motor. En aquests casos, és la corretja de l’alternador la que fa girar tot el conjunt mecànic, cosa que pot provocar una sobrecàrrega en una peça molt cara, "pot arribar fins als dos mil euros", adverteix l'expert.