La Comissió Europea s'obre a eliminar el canvi d'hora

Brussel·les respon a la demanda de Pedro Sánchez. La Comissió Europea impulsarà "aviat" un estudi sobre el canvi d'hora. Així ho ha indicat, aquest dilluns a la tarda, el comissari d'Energia i Habitatge, Dan Jorgensen, durant el Consell de Transports, Telecomunicacions i Energia.
Al matí, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que proposarà a la Unió Europea posar fi al canvi d'hora estacional al continent. Ho ha fet a una setmana que, la nit del diumenge 26, s'endarrereixi una hora a l'Estat per estrenar l'horari d'hivern.
El comissari Jorgensen ha admès que la proposta "no està al capdavant" de l'agenda política de la UE, però ha subratllat que és un assumpte que "ressona amb milions de ciutadans europeus". En aquest sentit, ha recordat que la proposta del 2018 per eliminar la mesura es va sotmetre a consulta pública i va rebre "un rècord" de 4,6 milions de respostes que han revelat un "desig robust de canvi".
"El nostre objectiu continua essent buscar el consens entre els estats membres en aquest context", ha afegit Jorgensen, que ha subratllat que mentre no es prengui una decisió sobre el tema, el canvi d'hora es mantindrà.
Finlàndia i Polònia han donat suport a mantenir la discussió de la proposta, després que Espanya hagi defensat que el canvi horari es va adoptar en el seu moment per estalviar energia, però que avui en dia aquest estalvi és "insignificant" comparat "amb el cost en salut i benestar" que comporta, segons ha subratllat Joan Groizard, secretari d'Estat d'Energia.
Sánchez enceta el debat
El debat l'ha començat Pedro Sánchez amb un vídeo a xarxes -a primera hora- en què demanava acabar amb el canvi d'hora estacional. "Jo ja no li veig cap sentit". El govern espanyol obria així el debat al Consell d'Energia de la UE que se celebrava aquest dilluns, demanant que es posi en funcionament el mecanisme de revisió competent. "Amb prou feines permet estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut de la gent", ha defensat Sánchez en un vídeo a la xarxa social X.
El govern espanyol argumenta que "no té sentit" continuar canviant el rellotge dues vegades a l'any i assegura que la ciència confirma que no hi ha un estalvi real d'energia. Tanmateix, fa referència a l'enquesta no vinculant i defensa que dos de cada tres ciutadans a l'Estat estan a favor de posar fi a aquest canvi d'hora.
Diferències entre horaris
No hi ha més hores de Sol si s’estableix definitivament l’horari d’hivern en comparació amb l’horari d’estiu, però les hores de llum solar que hi ha ocupen les parts del dia en què més activitat humana es concentra i, per tant, és més aprofitable per a la situació de la península.
El nombre d’hores de llum solar és el mateix, ja que depèn de la posició de la Terra respecte al Sol i no del rellotge. Amb l’horari d’hivern, el Sol surt i es pon abans segons el rellotge, de manera que hi ha més llum al matí i menys a la tarda. En canvi, amb l’horari d’estiu el Sol surt i es pon més tard, i per tant es pot aprofitar més la llum a les hores de la tarda.