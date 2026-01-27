La pensió mitjana dels catalans va incrementar un 4,4% el gener de 2026 en comparació amb el mateix mes del 2025 i va situar-se en els 1.414,88 euros, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades aquest dimarts. Una retribució que van rebre 1.818.012 ciutadans, un 0,98% interanual més i que va suposar el 17,39% sobre el total de l’estat espanyol.
Catalunya és la que més beneficiaris acumula a tot l'Estat, per davant d’Andalusia (1,7 milions) i Madrid (1,3 milions). A més, la pensió mitjana de Catalunya va situar-se 51,52 euros per sobre de la registrada a l’Estat (1.363,36).
Per demarcacions, a la de Barcelona es va notificar la més elevada amb 1.456,25 (+4,32%). La segueixen la de Tarragona amb 1.336,93 (+4,59%), la de Girona amb 1.283,16 (+4,77%) i la de Lleida amb 1.234,79 euros (+4,96%).
Quant cobra un jubilat de mitjana a Catalunya?
D'altra banda, la prestació mitjana per jubilació dels catalans, que va concentrar el 66% del global, va enfilar-se fins a 1.596,82 euros el primer mes de l’any. I, pel que fa a la pensió mitjana d’incapacitat permanent del gener va ser de 1.370,15 euros, la de viudetat de 984,54 euros, la d’orfandat de 538,40 euros i la de favors familiars en 888,60 euros.
Els errors més comuns que fan baixar la pensió de jubilació sense que te n'adonis
El funcionari de la Seguretat Social i divulgador sobre la jubilació a les xarxes Alfonso Muñoz Cuenca ha compartit les claus per assegurar que es podrà gaudir d'una bona pensió i els erros que cal no cometre. El primer, i tot i que sigui evident, és no comprovar que es té l'alta laboral. I és que si no hi ha una alta real, no hi ha cotització i "sense cotització, no hi ha drets".
La base de cotització és el paràmetre que la Seguretat Social fa servir per calcular-ho tot, des dels permisos fins al subsidi d'atur, i també la pensió de jubilació. Correspon al salari brut mensual del treballador, que inclou el salari base, els complements, les hores extres i les pagues extres prorratejades. És sobre aquest valor que es calculen els percentatges d'aportació a la Seguretat Social.
A banda, és important saber que les hores treballades no computen de la mateixa manera i la base de cotització és diferent en funció de si el contracte en cada moment era a temps complet o parcial. "Encara que hagis estat molt temps en una mateixa empresa, si no has treballat a temps complet, la pensió es ressent", explica Muñoz.