Com envellir millor a partir dels 60 anys: consells clau

Que tots acabarem envellint algun dia és un fet que ningú pot evitar, però sí que podem controlar –en certa manera– com de ràpid o lent ho fem. En aquest sentit, els hàbits quotidians, l'estil de vida i algunes decisions clau poden influir-hi. Amb l'objectiu de fomentar un envelliment saludable i actiu, el National Institute on Aging (NIH) recopila algunes recomanacions basades en evidència científica per a la societat. Aquí en teniu algunes.
Fer exercici i activitat física
Per envellir de manera saludable, un dels aspectes clau és fer exercici. L'evidència científica diu que les persones que fan activitat física de manera regular viuen més i millor. A part d'altres beneficis, l'exercici és essencial per mantenir un pes saludable, i cal recordar que la funció muscular disminueix a mesura que les persones envelleixen. Per això, moure's ajuda a mantenir la massa muscular, fet que permet viure més anys de vida.
Gaudir d'una alimentació saludable
Un hàbit que tampoc pot fallar és el de gaudir d'una alimentació saludable. Per a això, cal saber que la dieta mediterrània és la que pot tenir un impacte més positiu en la salut de les persones. Segons un estudi que va analitzar els patrons alimentaris de més de 21.000 persones, seguir aquesta dieta contribueix a tenir un risc considerablement menor de patir una mort cardíaca sobtada. A més, els experts apunten que ajuda a perdre pes i que disminueix el risc de patir diabetis tipus dos, així com malalties del cor.
Dormir les hores necessàries
Un altre dels suggeriments de l'institut és descansar bé, ja que la qualitat del son és important per a la memòria i l'estat d'ànim. A més, no dormir prou pot fer que una persona se senti irritable o deprimit. Un estudi de fa uns anys posava a sobre la taula que les persones grans que no dormen bé i fan migdiades sovint tenen un risc més alt de morir en els pròxims cinc anys. Per contra, descansar bé s'associa amb taxes més baixes de resistència a la insulina, les malalties del cor i l'obesitat, així com amb una millora de la creativitat.
No fumar
Un consell que els metges mai dubten a donar és deixar de fumar. Aquesta recomanació és extensa a les persones de qualsevol edat, ja que no fumar redueix el risc de patir càncer, atacs cardíacs, accidents cerebrovasculars i malalties pulmonars. A més, ajuda a millorar la circulació sanguínia, millora el sentit del gust i l'olfacte, i augmenta la capacitat de fer exercici. Un estudi va constatar que, entre els homes de 55 a 74 anys i les dones de 60 a 74 anys, les persones que fumaven en aquell moment tenien el triple de probabilitats de morir en un període de seguiment de sis anys que les que no havien fumat mai.
Limitar el consum de l'alcohol i altres substàncies
Com la majoria de la població, sobretot les persones grans han d'evitar o limitar el consum de l'alcohol. De fet, els canvis socials i físics que l'envelliment provoca pot fer que l'alcohol perjudiqui més aquestes persones. Segons diversos estudis del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, deixar de consumir aquesta substància millora la salut cardiovascular i ajuda a evitar l'envelliment accelerat. D'altra banda, l'institut també alerta que hi ha altres substàncies, com ara els opioides i les benzodiazepines, amb les quals cal parar compte. En aquest sentit, recomanen fer-ne un ús adequat i només en els casos que sigui necessari.