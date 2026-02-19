Catalunya tanca el 2025 amb 87.011 hipoteques constituïdes, la dada més alta des del 2010

Catalunya tanca el 2025 amb 87.011 hipoteques sobre habitatge inscrites, la dada més alta en un any des del 2010, quan n’hi va haver 94.752, segons les xifres que ha actualitzat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) aquest dijous. En total, les firmes de préstecs per adquirir un pis o una casa han crescut un 18,41% en comparació amb l’exercici anterior, l’increment més alt en la dada acumulada de l’any des del 2021. Es tracta del segon exercici consecutiu en el qual augmenta el total d’hipoteques sobre habitatge després que el 2024 es registrés un increment de l’11,69%. Els préstecs han evolucionat a l’alça durant tot l’any i han tancat amb xifres que s’acosten als 195.000 euros per hipoteca, 23.000 més que el mateix mes de l’any passat.
En l’acumulat de l’any, el total d’hipoteques sobre habitatges ha crescut lleugerament per sobre que a la resta de l’Estat, on se n’han firmat 501.073, un 17,8% més. En totes les comunitats autònomes hi va haver increments del total d’hipoteques.
A Catalunya, l’import mitjà de les noves hipoteques per a la compra d’habitatge es va elevar un 11,6% el 2025, situant-se en 183.641 euros. El capital prestat per als préstecs de mitjana va ser de 164.491 euros el 2024. El ritme de creixement ha estat lleugerament per sota de l'espanyol, ja que la dada del conjunt de l'Estat es va situar en 163.738 euros, un 12,6% més que el 2024. Pel que fa al comportament del mes de desembre, el nombre d’hipoteques sobre habitatges van superar les 6.400 per primer cop des del 2009, quan van firmar-se’n 6.911, amb un creixement interanual del 25%.
Les 6.464 hipoteques registrades representen la xifra més alta del desembre en 16 anys. Tot i això, si es compara amb el mes anterior, es van firmar un 12,33% menys d’hipoteques sobre habitatges, ja que a l’octubre se’n van signar 7.373.
L’import prestat va pujar fins als 1.258,1 milions d’euros, un 41,88% més que del 2024, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca es va situar en els 194.634 euros, un 13,48% més i la dada més alta del mes dels registres que es remunten al 2003.
Es tracta del segon cop aquest any que l’import mitjà de les hipoteques ha estat per sobre durant el mes de desembre dels 190.000 euros, barrera que fins ara només s’havia superat a l’octubre (190.012 euros). Només en dues ocasions (febrer 2020 i maig del 2022) hi ha hagut un import mitjà mensual superior al d’aquest mes de desembre.