Naturgy obté uns beneficis rècord de 2.023 milions d’euros el 2025

Naturgy va superar per primer cop la barrera dels 2.000 milions d’euros en beneficis el 2025. Concretament, la companyia energètica va guanyar un rècord de 2.023 milions, un 6,4% més que l’any anterior (1.901 milions), segons ha remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’empresa presidida per Francisco Reynés s’hi havia apropat a la fita el 2023, quan va guanyar 1.986 milions d’euros. Naturgy ha assegurat que ha assolit les previsions que tenia tot i el context “desafiant” i mostra un balanç “equilibrat de riscos, activitats i geografies” encara que l’escenari energètic s’hagi “deteriorat” en la segona meitat de l’any. L’ebitda es va situar en 5.334 milions (-0,6%) i la xifra de negoci va pujar un 1%, fins als 19.455 milions.
L’augment de vendes reflecteix els preus més alts del gas i l’electricitat, l'alça de producció dels clients espanyols, i també l’increment de remuneració regulatòria del negoci de distribució elèctrica a Espanya i les actualitzacions de tarifes a Amèrica Llatina. D'altra banda, durant el 2025, Naturgy va invertir 2.142 milions, principalment en xarxes de distribució (47% del total) i projectes renovables selectius (36% del total).
Així mateix, es van tancar les condicions comercials i els preus fins a finals del 2027 en el contracte de subministrament per gasoducte des d’Algèria i s’han firmat nous subministraments de gas liquat amb els Estats Units. També es va avançar en la utilització del biometà a les xarxes de gas a Espanya. De la mateixa manera, l’empresa va posar en marxa la nova plataforma comercial NewCo. La companyia ha defensat que el “progrés continu en eficiència i reducció de riscos” ha impulsat una rendibilitat més gran el 2025.
El deute net va augmentar 116 milions fins als 12.317 milions d’euros, un increment que reflecteix l’efecte net de la recompra d’accions de 2.332 milions executada al juny i la posterior col·locació de part de les accions als mercats de capitals, en operacions que van generar 1.374 milions. La companyia ha afirmat que opa voluntària sobre accions pròpies, l’increment del free float i la major liquiditat per acció ha permès a Naturgy tornar als principals índexs borsaris. Reynés, ha destacat que el procés de transformació iniciat el 2018 han permès “construir una companyia més sòlida, eficient i més ben preparada per afrontar el futur”. El retorn als accionistes en aquests vuit anys ha superat el 10% anual.
D'altra banda, aquest dimecres el consell d’administració ha acordat convocar Junta General d’Accionistes pel pròxim 24 de març, en la qual es votarà la proposta de tercer dividend de 0,57 euros per acció, cosa que elevarà a 1,77 l’abonat a càrrec de l’exercici. També ha decidit per unanimitat modificar la composició per donar entrada a un tercer conseller d’IFM mentre que Blackroc-GIP reduirà les conselleres dominicals a dos, tenint en compte els recents canvis accionarials.
La companyia espera mantenir el mateix nivell de resultats el 2026 tot i les “difícils condicions de l’entorn energètic” i preveu superar tant un ebitda de 5.300 milions d’euros com un benefici net de 1.900 milions, així com invertir 2.100 milions d’euros. Així mateix, l’empresa energètica anticipa acabar l’any amb un deute de 13.500 milions.