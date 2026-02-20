Nova protesta dels mestres: negar-se a fer sortides i colònies

Els mestres de Catalunya estan en peu de guerra amb el Departament d'Educació. Després d'una manifestació multitudinària, la resposta d'Educació -l'oferiment d'un increment de 1.500 euros bruts anuals d'aquí a quatre anys- no convenç el professorat. Per això, des de diversos punts de Catalunya es comencen a prendre mesures de força que es poden anar fent grans amb el pas dels dies. Una és negar-se a fer sortides i colònies. L'encapçala l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva que està fent córrer un manifest per tot Catalunya per sumar adeptes. De moment, quinze centres -tots públics- ja han signat, i des de l'Assemblea confirmen que molts d'altres s'ho estan plantejant. La mesura engloba escoles i instituts i l'han impulsat centres públics, però obren la porta als concertats i privats que s'hi vulguin sumar.
Els docents estan fent servir els grups de WhatsApp i Telegram de les diferents zones de Catalunya per distribuir el missatge. Els centres que s'hi vulguin sumar han de sotmetre la proposta a votació al claustre, i un cop s'aprovi, signar un manifest. Claudia Cebrián, membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva, confirma que diversos centres els han confirmat que votaran la proposta la setmana vinent. Tot i això, la mesura es posaria en marxa a partir del curs vinent. Cebrián explica que enguany "ja estan fets els Projectes Educatius de Centre i les famílies han pagat les quotes". Tot i això, dos centres educatius de Ponent han decidit implantar-ho aquest curs.
Una mesura estratègica
Els docents de la Selva i el Maresme creuen que negar-se a fer sortides i colònies és una mesura estratègica. D'una banda, es visibilitza la situació que denuncien i es posa més pressió al Departament d'Educació, però de retruc també afecta altres sectors, com per exemple la cultura -moltes sortides són a museus o cinemes- o el lleure. Així mateix, amb la negativa a fer colònies els professors volen incidir en les condicions a què són sotmesos durant les pernoctacions. La “responsabilitat personal i professional” que impliquen, la disponibilitat fora de l’horari laboral i les hores extra no compensades, en un context de sobrecàrrega generalitzada. Segons explica Cebrián, no cobren cap hora extra i el sou és el d'una jornada normal, malgrat marxar dues, tres o quatre nits. "Les colònies són una responsabilitat afegida, si hi seguim anant és per vocació".
La mesura és contundent i pretén tocar el crostó al Departament d'Educació, però des de l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva esperen no haver-la d'aplicar. "Seria molt perjudicial per als infants. N'hi ha molts en situació vulnerable que les úniques sortides i colònies que fan és amb l'escola". Per frenar-la, demanen que Educació accepti quatre demandes: augment de les ràtios, reducció de la burocràcia més recursos per la inclusió, i actualització salarial.
Suport a Ponent
Des del sindicat CGT Ensenyament Ponent-Pirineus- es fa la crida a continuar impulsant accions als centres cada dimecres i a seguir l’exemple de les escoles lleidatanes que han decidit suspendre activitats complementàries. El sindicat ha expressat el seu suport als claustres que facin aquest pas i ha assegurat que els tindran al seu costat i es posaran a la seva disposició per donar-los “cobertura sindical i visibilitat”. A més, animen als centres a fer públiques les seves decisions i a coordinar-se territorialment per reforçar la pressió. En aquest sentit, assenyalen que si el Departament “no garanteix condicions dignes”, no pot continuar “exigint voluntarisme infinit”. El sindicat CGT assegura que aquestes decisions “no són casos aïllats” sinó l’expressió d’un malestar creixent.